El Sabadell de Ferran Costa le gana el pulso al Bayern para ser el único invicto de Europa

El 3-1 del Arsenal al Bayern en el Emirates no solo movió la Champions. En Sabadell se celebró como una gesta propia, porque esa derrota convirtió al Centre d’Esports en el único equipo que sigue invicto en las tres primeras categorías de las diez grandes ligas europeas, una racha que confirma el inicio de temporada excepcional del bloque de Ferran Costa.

El favor inesperado del Emirates

Hasta este miércoles, la etiqueta de invictos de Europa era cosa de dos. Por un lado, el Sabadell, recién ascendido a Primera RFEF. Por otro, el Bayern de Múnich, que había encadenado 18 partidos oficiales sin derrota. Esa convivencia en el ránking saltó por los aires con el 3-1 del Arsenal en Londres, con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli.

Muchos aficionados arlequinados vivieron el partido del equipo 'gunner' como si jugara su propio equipo, conscientes de que una derrota bávara dejaba al club vallesano solo en lo alto de Europa. Con la imbatibilidad del Bayern rota, el Sabadell pasa a ser el único equipo de las tres primeras categorías de las diez ligas top del continente que no ha perdido en lo que va de curso.

El dato no es una ocurrencia local. Medios y portales de referencia estadística como Transfermarkt venían siguiendo desde hace semanas esa lista de equipos invictos, que se fue vaciando con las primeras derrotas de SK Beveren (Bélgica), ADO Den Haag (Países Bajos), Union Tubize-Braine (Bégica), Ascoli (Italia), Beerschot (Bélgica) o Erzurumspor (Turquía), hasta quedarse en ese mano a mano Bayern–Sabadell.

Una racha que barre Europa

Las cifras ayudan a dimensionar lo que está pasando en la Nova Creu Alta. El Sabadell suma cinco victorias y ocho empates en las primeras trece jornadas del Grupo 2 de Primera RFEF, números que le colocan segundo con 23 puntos. A esa hoja de servicio hay que añadir dos triunfos más, uno en la Copa del Rey frente al Poblense y otro en la Copa Catalunya contra el Ripollet.

El desafío inmediato en Nou Sardenya

El calendario no permite recrearse demasiado. Este viernes tendrá lugar —en el Nou Sardenya— el encuentro entre el CE Europa y el Sabadell como uno de los partidos más destacados de la jornada en Primera Federación. Los locales no pierden en su estadio desde diciembre de 2024, mientras que los arlequinados ponen en juego su condición de únicos invictos del continente. Un choque que es, en la práctica, un cruce directo de rachas.

Los escapulados ya fueron capaces de ganar a los arlequinados la temporada pasada y buscarán con este partido poner fin a la gesta que ha sorprendido a todo el continente. El propio Ferran Costa, en declaraciones recogidas por el diario local, insistía días atrás en que el objetivo no es tanto alargar el invicto a cualquier precio como conseguir que el equipo "transmita" lo que busca el cuerpo técnico cada semana, aun sabiendo que la derrota llegará algún día.