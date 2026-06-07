Así quedan las finales de los playoffs de ascenso a Segunda División: resultados, fechas y rival del Sabadell

LaLiga Hypermotion tendrá cuatro nuevas caras para la temporada 2026/27. Después de confirmar la presencia de CD Tenerife y CD Eldense mediante plazas de ascenso directo tras ganar sus grupos de Primera RFEF, solamente quedan por conocer a los otros dos equipos restantes, que saldrán de los siempre impredecibles playoffs que encaran su camino hasta las finales.

El primer equipo en confirmar su presencia en los playoffs fue el CE Sabadell, que completó una remontada milagrosa en la Nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. A pesar de caer 2-0 en el duelo de ida, el conjunto arlequinado obró lo imposible en el partido de vuelta y venció 3-0 al filial del equipo madridista.

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División / CE Sabadell

El rival del CE Sabadell en las finales de los playoffs de ascenso será el Zamora, que remontó el 2-0 en contra del Villarreal B en el partido de ida. En el otro cuadro, la SD Ponferradina, que venció por la mínima al Atlético Madrileño para poner rumbo a la última ronda de las eliminatorias para ascender a Segunda División, se medirá a Celta Fortuna, que apeó a un CE Europa que se quedó a medias en Balaídos.

Así están los playoffs de ascenso a Segunda División

Semifinales - Ida Real Madrid Castilla 2-0 CE Sabadell FC

SD Ponferradina 0-0 Atlético Madrileño

CE Europa 1-1 RC Celta Fortuna

Villarreal CF B 2-0 Zamora CF Semifinales - Vuelta CE Sabadell FC - Real Madrid Castilla: 3-0 (Resultado global: 3-2)

Atlético Madrileño - SD Ponferradina: 0-1 (Resultado global: 0-1)

RC Celta Fortuna - CE Europa: 3-2 (Resultado global: 4-3)

Zamora CF - Villarreal CF B: 2-0 (Resultado global: 2-2) Ida de las finales — Playoff ascenso a Segunda División RC Celta Fortuna - SD Ponferradina — horario por definir

CE Sabadell FC - Zamora CF — horario por definir Vuelta de las finales — Playoff ascenso a Segunda División SD Ponferradina - RC Celta Fortuna — horario por definir

Zamora CF - CE Sabadell FC — horario por definir

Dónde ver los playoffs de ascenso a Segunda División

En España, los playoffs de ascenso a Segundad División se podrán ver a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub. Además, Esport3 (Catalunya) y TVG (Galicia) ofrecerán gratis y en abierto los partidos de su ámbito autonómico en abierto.

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