PRIMERA RFEF
Así quedan las finales de los playoffs de ascenso a Segunda División: resultados, fechas y rival del Sabadell
Consulta cómo está el cuadro final del playoff de ascenso a Segunda División, con el camino y rival del Sabadell
LaLiga Hypermotion tendrá cuatro nuevas caras para la temporada 2026/27. Después de confirmar la presencia de CD Tenerife y CD Eldense mediante plazas de ascenso directo tras ganar sus grupos de Primera RFEF, solamente quedan por conocer a los otros dos equipos restantes, que saldrán de los siempre impredecibles playoffs que encaran su camino hasta las finales.
El primer equipo en confirmar su presencia en los playoffs fue el CE Sabadell, que completó una remontada milagrosa en la Nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. A pesar de caer 2-0 en el duelo de ida, el conjunto arlequinado obró lo imposible en el partido de vuelta y venció 3-0 al filial del equipo madridista.
El rival del CE Sabadell en las finales de los playoffs de ascenso será el Zamora, que remontó el 2-0 en contra del Villarreal B en el partido de ida. En el otro cuadro, la SD Ponferradina, que venció por la mínima al Atlético Madrileño para poner rumbo a la última ronda de las eliminatorias para ascender a Segunda División, se medirá a Celta Fortuna, que apeó a un CE Europa que se quedó a medias en Balaídos.
Así están los playoffs de ascenso a Segunda División
Semifinales - Ida
- Real Madrid Castilla 2-0 CE Sabadell FC
- SD Ponferradina 0-0 Atlético Madrileño
- CE Europa 1-1 RC Celta Fortuna
- Villarreal CF B 2-0 Zamora CF
Semifinales - Vuelta
- CE Sabadell FC - Real Madrid Castilla: 3-0 (Resultado global: 3-2)
- Atlético Madrileño - SD Ponferradina: 0-1 (Resultado global: 0-1)
- RC Celta Fortuna - CE Europa: 3-2 (Resultado global: 4-3)
- Zamora CF - Villarreal CF B: 2-0 (Resultado global: 2-2)
Ida de las finales — Playoff ascenso a Segunda División
- RC Celta Fortuna - SD Ponferradina — horario por definir
- CE Sabadell FC - Zamora CF — horario por definir
Vuelta de las finales — Playoff ascenso a Segunda División
- SD Ponferradina - RC Celta Fortuna — horario por definir
- Zamora CF - CE Sabadell FC — horario por definir
Dónde ver los playoffs de ascenso a Segunda División
En España, los playoffs de ascenso a Segundad División se podrán ver a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub. Además, Esport3 (Catalunya) y TVG (Galicia) ofrecerán gratis y en abierto los partidos de su ámbito autonómico en abierto.
En SPORT te contamos todo lo que suceda durante los playoffs de ascenso a Segunda División, con las mejores crónicas y resultados actualizados de los partidos.
- Marc Casadó ya ha decidido
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo
- Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen
- Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid
- UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
- Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones
- Marc Valiente: 'Me costó mucho tomar la decisión de salir de la zona de confort del Barça