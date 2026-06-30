Así queda el calendario de Primera RFEF: partidos del grupo 1 y 2 y fecha de playoffs

Ya se conoce el calendario para la temporada 2026-27 de Primera Federación. Esta campaña, la categoría contará con tres equipos catalanes: el Europa, tras no conseguir el ascenso a Segunda al perder la semifinal del play-off frente al Celta B, el Gimnàstic de Tarragona, que consiguió salvarse en la penúltima jornada, y el recién ascendido Sant Andreu.

Los equipos catalanes estarán todos emparejados en el Grupo II, en el que se enfrentarán a equipos de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y las Islas Baleares. Un grupo en el que recibirán fuertes rivales como el Real Zaragoza o el Huesca, los cuales llegan recién descendidos desde Segunda División.

En el Grupo I se enfrentarán entre sí equipos de Extremadura, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Asturias y Galicia.

¿Cuándo empieza y cuándo acaba la Primera Federación?

La Primera federación arrancará entre el 29 y 30 de agosto y los equipos catalanes se enfrentarán a varios 'cocos'. En esta primera jornada el Europa empezará jugando en casa contra el Real Jaén, el Nástic recibirá al Real Zaragoza y el Sant Andreu visitará al Huesca.

La última jornada se disputará el 23 de mayo. El Nástic cerrará el curso contra el Real Murcia en su feudo, el Europa jugará frente al Real Madrid Castilla en casa y el Sant Andreu, contra el Águilas fuera de casa.

¿Cuándo se disputan el play-off de ascenso?

Para saber quien acompañará a los dos líderes de cada grupo a Segunda División, el play-off de ascenso iniciará el 30 de mayo y terminará el 20 de junio. El play-off enfrentará a los equipos que queden entre la segunda y la quinta plaza de cada grupo y otorgará dos plazas de ascenso.

¿Cuándo se disputa el Sant Andreu-Europa?

Uno de los grandes atractivos para la próxima temporada en Primera Federación es el derbi entre el Sant Andreu y el Europa. En la primera vuelta, el partido se disputará con el Europa como local en la jornada 12 (15 de noviembre de 2026), mientras que en la vuelta será la jornada 29 (21 de marzo de 2027) con el Sant Andreu ejerciendo como local.

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Por lo que hace a otros duelos catalanes el Nàstic se enfrentará al Europa en las jornadas 17 y 32, mientras que contra el Sant Andreu lo hará en las jornadas 5 y 23.