Polémica con el pasado del nuevo fichaje del Nàstic: "Me cago en los muertos de los catalanes"

El Nàstic de Tarragona ha cerrado este martes la llegada de José Manuel Calderón para la próxima temporada más otra opcional. El lateral izquierdo llega a la disciplina grana para reforzar la zaga de Luis César el curso siguiente, aunque primero deberá rendir cuentas con su nueva afición tras los desafortunados comentarios que realizó en junio de 2024.

El entonces jugador del Córdoba celebró ese verano el ascenso a Segunda División conseguido contra el Barça Atlètic. El defensa retransmitió en directo a través de sus redes sociales la celebración por la victoria conseguida contra el conjunto azulgrana, aunque fruto de la euforia realizó unos comentarios realmente desafortunados: "Me cago en los muertos de todos los catalanes", llega a decir Calderón en un vídeo que se viralizó rápidamente.

Sus insultos pasan factura

A pesar de que el jugador pidió perdón acto seguido por sus actos, lo cierto es que los comentarios ahora le han pasado factura. El Nàstic ha oficializado este martes la llegada del defensa en un anuncio opacado por la indignación de la afición grana por su nuevo jugador.

Los aficionados del Nàstic recuerdan con amargura los desafortunados comentarios realizados hacia el pueblo catalán por aquel entonces y no son pocos los que han animado al club a tomar medidas de inmediato. La polémica ha salpicado la llegada de un jugador que viene a ser clave para el esquema de Luis César en el objetivo de conseguir el ascenso a Segunda División, aunque la crispación con la afición podría tener sus consecuencias más pronto que tarde.

El futbolista, por su parte, llega libre a Tarragona después de finalizar su vinculación con el Córdoba CF. Con el conjunto andaluz logró el ascenso a Segunda División A en la temporada 2023/2024 y, el pasado curso, disputó 32 partidos en LaLiga Hypermotion.