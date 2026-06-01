Así están los playoffs de ascenso a Segunda División: cruces, resultados, fechas y horarios

LaLiga Hypermotion se prepara para recibir a cuatro nuevos equipos para la temporada 2026/27. Dos de ellos, CD Tenerife y CD Eldense, han sido confirmados mediante plazas de ascenso directo tras ganar sus grupos de Primera RFEF; los dos siguientes lo harán a través de unos impredecibles playoffs que pondrán a prueba la ambición de los ocho equipos participantes.

Estas semanas, los clubes que accedieron a las eliminatorias de ascenso a Segunda División disputarán sus partidos de playoffs para conseguir dos billetes a la división de plata. Los cruces arrancan en semifinales en dos cuadros distintos, con cuatro equipos por llave de los que solamente uno pasará a formar parte del fútbol profesional. El premio es mayúsculo para cualquiera.

El CE Europa deberá ganar en Vigo si quiere pasar de ronda / CE Europa

Los partidos de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso dejaron alguna que otra sorpresa. El CE Sabadell sucumbió en Valdebebas en el primer encuentro contra el Real Madrid Castilla, aunque se encomiendan al Nova Creu Alta para remontar una eliminatoria cuesta arriba. Complicado también lo tendrá el CE Europa, que empató en casa contra el Celta Fortuna y deberá a salir a ganar en Vigo si quiere pasar a la final; en caso de empate, pasaría el filial del equipo celeste.

El Villarreal B, por su parte, puso tierra de por medio tras ganar 2-0 al Zamora, eliminatoria más encarrilada que la del Atlético Madrileño, que empató a cero contra la Ponferradina. Los duelos de vuelta se disputarán del viernes 5 de junio al domingo 7, tres días de máxima emoción que pondrán a prueba el carácter de los equipos participantes en los playoffs.

Así está el playoff de ascenso a Segunda División

Semifinales - Ida Real Madrid Castilla 2-0 CE Sabadell FC

SD Ponferradina 0-0 Atlético Madrileño

CE Europa 1-1 RC Celta Fortuna

Villarreal CF B 2-0 Zamora CF Semifinales - Vuelta CE Sabadell FC - Real Madrid Castilla (viernes 5 de junio, 21:00h)

Atlético Madrileño - SD Ponferradina (sábado 6 de junio, 18:30h)

RC Celta Fortuna - CE Europa (domingo 7 de junio, 16:15h)

Zamora CF - Villarreal B (domingo 7 de junio, 18:30h)

Dónde ver los playoffs de ascenso a Segunda División

En España, los playoffs de ascenso a Segundad División se podrán ver a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub. A Además, Esport3 (Catalunya) y TVG (Galicia) ofrecerán gratis y en abierto los partidos de su ámbito autonómico en abierto.

Noticias relacionadas

En SPORT te contamos todo lo que suceda durante los playoffs de ascenso a Segunda División, con las mejores crónicas y resultados actualizados de los partidos.