Las palabras de Aday Benítez que suenan a despedida del Europa: el Girona, atento

El sueño del Europa de subir a segunda llegó a su fin. Tras perder este domingo en Balaídos frente el Celta B (3-2), el equipo se ha quedado sin plaza para una final por el ascenso que le habría enfrentado a la SD Ponferradina. Pese a esta derrota, la hazaña del Europa es digna de remarcar, pues este año jugaban en Primera RFEF como recien ascendidos, y lejos de pelear por la permanencia, lo han hecho por el ascenso.

Tras quedarse tan cerca del ascenso, el técnico Aday Benítez dejó unas sorprendentes declaraciones ante los micrófonos de 'Betevé': "Quiero agradecer a todos los jugadores todo lo que han hecho por mi. Yo me he dejado la vida por ellos, y esto queda dentro de mi corazón. Hasta aquí esta etapa de dos años". Un mensaje que suena a despedida.

Al ser preguntado por su continuidad, todavía dejó más dudas sobre su futuro: "No sé que puede pasar porque la idea siempre es progresar, pero al Europa lo llevo en mi corazón. Tengo un año más de contrato, ahora necesito descansar y pensar estos dias".

Entrenar al Girona o quedarse en el Europa, el dilema de Aday

Cuando eres leyenda de un club y además buen entrenador, es normal que tu nombre suene para ser el nuevo dueño del banquillo. Y eso es justo lo que le pasa a Aday Benítez. Con la marcha de Míchel tras el descenso del Girona y la llegada de Carles Martínez al Leverkusen, quien sonó para dirigir al equipo, los 'blanc-i-vermells' buscan a su nuevo entrenador.

Antes de pasar a los banquillos, Aday fue todo un ícono vistiendo la elástica del Girona: desde 2014 hasta 2021, el jugador disputó 199 partidos oficiales en 7 temporadas, entre las cuales vivió el primer ascenso a La Liga de la história del club, categoria en la que jugó dos años. Tras el descenso en 2019, Benítez decidió quedarse defendiendo los colores hasta su retiro en 2021, cuando apenas tenía 33 años. Se trata del séptimo jugador con más partidos en el equipo, aunque Portu y Arnau Martínez le superarán si deciden quedarse.

Aday Benítez, durante su despedida en Montilivi / Girona FC

En su etapa como entrenador, Aday Benítez debutó la temporada 2023/24 en el FC L'Escala en Tercera RFEF. La siguiente temporada se convirtió en el técnico del Europa donde consiguió el ascenso a Primera RFEF y este año se ha quedado a las puertas de Segunda División.

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Hace poco, Benítez ya habló en una entrevista en el programa 'Què t'hi jugues' de 'SER Catalunya' sobre la posibilidad de entrenar al Girona, dónde exclamó la ilusión que le haría poder entrenar al club que tan bien representó como futbolista. Por ahora Aday tiene un merecido tiempo de reflexión, en el cual deberá decidir si seguir haciendo história con el Europa o, si le llega la opción, buscar el ascenso a Primera División con el Girona.