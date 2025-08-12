El Nàstic echa atrás el fichaje de Calderón tras sus declaraciones en contra de los catalanes

El Nàstic de Tarragona ha aborado la polémica generada con el fichaje de José Manuel Calderón Portillo emitiendo un comunicado en el que anuncia que no formalizará su traspaso.

El club catalán anunció este martes al medio día el fichaje del lateral izquierdo por una temporada, más otra opcional, y las redes ardieron al recordar unas desafortunadas declaraciones suyas en junio de 2024 durante la celebración del ascenso del Córdoba a Segunda División ante el Barça Atlètic. En un directo en Instagram, Calderón dijo "me cago en los muertos de todos los catalanes", un vídeo que llegó a ser muy viral y ha sido rápidamente recordado por la afición 'grana'.

Pocas horas más tarde, el Nàstic informó que, "a pesar de las valoraciones realizadas en las últimas horas", no formalizaba "el preanuncio" del fichaje del futbolista andaluz.

"El club, que representa una ciudad y una afición orgullosa de su historia, su identidad y sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracteriza", dice el comunicado.

Tras las declaraciones, Calderón pidió perdón públicamente por sus actos, pero sus comentarios le han pasado factura tras quedar desvinculado del Córdoba este verano.

"Lamentamos las molestias que esta situación haya podido ocasionar a nuestros socios, accionistas y aficionados, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para conseguir la mejor plantilla posible para afrontar con garantías la temporada 2025-2026", añade el club.

Con el escrito, el Gimnàstic quiere dar por cerrada la polémica y se quiere centrar en el inicio de la nueva temporada, que arranca el 31 de agosto en 'casa', el Nou Estado Costa Daurada, ante el Algeciras, para empezar a volver a soñar y a trabajar en el objetivo de subir de categoría y llegar al fútbol profesional español, objetivo que se ha 'escapado' por la mínima durante los playoffs de ascenso estas dos últimas temporadas.