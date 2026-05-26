PRIMERA RFEF
¿Cuándo se juegan los playoffs de ascenso de Primera RFEF a Segunda División? Fecha, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo
Consulta todos los horarios de los playoffs de ascenso a Segunda División y dónde ver los partidos en abierto desde España
La temporada de la Primera RFEF 2025/26 ha terminado. De los dos grupos en liza, cuatro equipos pondrán rumbo a Segunda División la próxima temporada, de los cuales se conoce la identidad de dos: Eldense y Tenerife. Los dos restantes saldrán de los playoffs de ascenso, que se disputarán en los próximos días en un formato de eliminatoria a doble partido.
Los ocho equipos, repartidos en dos cuadros de cuatro, empezarán su camino desde semifinales. Deberán superar dos eliminatorias, donde el equipo con mayor clasificación en la temporada regular tendrá prioridad en caso de empate al término de la prórroga del segundo partido.
Los duelos prometen emociones hasta el último minuto; desde el sueño del Sabadell o del Europa a la fuerza de los filiales del Real Madrid o del Atlético de Madrid; son muchas las historias en el tintero que deberán resolverse en los próximos días sobre el terreno de juego.
Horarios de las semifinales de los playoffs de ascenso a Segunda División
- Semifinales - Ida
Viernes 29/05, 21:00h: Real Madrid Castilla vs CE Sabadell FC
Sábado 30/05, 21:00h: SD Ponferradina vs Atlético Madrileño
Domingo 31/05, 18:15h: CE Europa vs RC Celta Fortuna
Domingo 31/05, 20:30h: Villarreal CF ‘B’ vs Zamora CF
- Semifinales - Vuelta
Viernes 05/06, 21:00h: CE Sabadell FC vs Real Madrid Castilla
Sábado 06/06, 18:30h: Atlético Madrileño vs SD Ponferradina
Domingo 07/06, 18:15h: RC Celta Fortuna vs CE Europa
Domingo 07/06, 18:30h: Zamora CF vs Villarreal CF ‘B’
¿Dónde ver los playoffs de ascenso a Segunda División en directo?
Los playoffs de ascenso de Primera RFEF a Segunda División se podrán ver a través de muchas operadoras. La RFEF ha llegado a un acuerdo con Movistar Plus+, DAZN, MasOrange (Jazztel, Yoigo, MasMovil, Euskaltel, Telecable y R) DIGI, y FC Play para que puedan acercar a todos los espectadores los partidos al completo. Además, Esport3 (Catalunya) y TVG (Galicia) ofrecerán los partidos de su ámbito autonómico en abierto.
En SPORT te contamos todo lo que suceda durante los playoffs de ascenso a Segunda División.
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