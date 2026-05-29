A qué hora es el Real Madrid Castilla - Sabadell y dónde ver hoy los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

Real Madrid Castilla y Sabadell se ven las caras hoy viernes 29 de mayo en el estadio Alfredo Di Stéfano para disputar el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División. Ha llegado el momento de la verdad para ambos equipos, que se jugarán sus objetivos en los próximos partidos en unas eliminatorias a la categoría de plata que siempre prometen emociones fuerte.s

El filial blanco logró clasificarse de forma agónica tras el caos vivido en la última jornada de Primera Federación. A los mandos de Julián López de Lerma, el conjunto madridista busca regresar a la categoría de plata más de una década después de su última participación, algo demandado por la afición blanca y que pueden conseguir en los próximos días.

Ortega y Fuoli, porteros del Sabadell / @CESabadell

Por su parte, el conjunto arlequinado afronta la eliminatoria después de firmar una gran temporada regular y quedarse a las puertas del ascenso directo. El equipo catalán se ha mostrado como uno de los equipos más sólidos de la competición y, liderados por Ferran Costa, terminaron segundos del Grupo II. Ahora en el playoff, el equipo llega con la intención de sacar un resultado positivo de Valdebebas para decidir la eliminatoria en casa.

El ganador del cruce entre Real Madrid Castilla y Sabadell se enfrentará en la final del playoff al vencedor de la eliminatoria entre Villarreal B y Zamora, con el ascenso a Segunda División en juego.

¿A qué hora es el Real Madrid Castilla - Sabadell del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido entre Real Madrid Castilla y Sabadell, correspondiente a la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División, se disputará hoy viernes 29 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el Real Madrid Castilla - Sabadell por TV y online en directo?

En España, el Real Madrid Castilla-Sabadell se podrá ver por TV y en directo a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub.