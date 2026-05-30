A qué hora es el Europa - Celta Fortuna y dónde ver gratis los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

CE Europa y Celta Fortuna se enfrentan hoy domingo 31 de mayo en el Nou Sardenya para disputar el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División. A las puertas de cumplir lo impensable, el conjunto barcelonés afronta una de las citas más importantes de su historia reciente para volver a la categoría de plata del fútbol español.

Los escapulados vienen de completar una temporada brillante en Primera Federación. Su buena posición liguera les ha permitido llegar a los playoffs de ascenso, donde se disputarán el pase a Segunda División en cuatro posibles partidos.

Adnane, delantero del Europa / @CEEuropa

En pos de seguir adelante con su sueño, en primer lugar deberán barrer de su paso al Celta Fortuna. El filial celeste busca volver a pelear por el ascenso tras consolidarse como uno de los equipos más talentosos de la categoría, un equipo repleto de jóvenes talentos con dinámica de primer equipo que intentará sacar un resultado positivo en Barcelona para resolver el pase a la final en Vigo.

La clave del partido será una vez más el gran ambiente que se vivirá en el Nou Sardenya. El Europa sabe que para llegar a la final deberán dar el primer golpe de la eliminatoria ante su afición, pues el equipo escapulado ha convertido su estadio en un auténtico fortín durante toda la temporada y sueña con seguir haciendo historia en busca de una plaza en el fútbol profesional.

¿A qué hora es el CE Europa - Celta Fortuna del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido entre CE Europa y Celta Fortuna, correspondiente a la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División, se disputará este domingo 31 de mayo a las 16:15 horas (CEST).

¿Dónde ver el CE Europa - Celta Fortuna por TV y online en directo?

En España, el CE Europa-Celta Fortuna se podrá ver por TV y en directo a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub. Además, Esport3 (Catalunya) y TVG (Galicia) ofrecerán la retransmisión en abierto y gratis del encuentro.

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