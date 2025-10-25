El Europa se juega el liderato ante el Atlético B

Los de Aday Benitez se desplazan al centro deportivo de Alcalá de Henares para poner en juego su condición de líder frente a un Atlético B al que solo aventaja en un punto.

Los de Gràcia llegan al encuentro en gran estado de forma, aprovechando el impulso de la pasada temporada, y arrancando el curso con cuatro victorias, tres empates y una derrota.

En el último encuentro, el Europa logró rescatar un punto ante el Eldense.

En frente, esta vez tendrá al Atlético B, que llega tras su primera derrota dolorosa (3-0 frente al Hércules), justo después de encadenar cuatro triunfos consecutivos.

Se espera un duelo atractivo, pues se enfrentan los dos mejores ataques: 13 goles en 8 partidos.