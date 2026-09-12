Europa - Hércules: horario y dónde ver el partido de Primera Federación por TV, online y en directo

Europa y Hércules se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya en el partido de la Jornada 3 de Primera Federación 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Europa - Hércules y dónde ver el partido en España.

Después de ser goleado en su debut contra el Jaén, el conjunto de Josep María Gené resistió el embate del Alcorcón y se retiró del estadio Santo Domingo con un valioso punto, el primero que han logrado conseguir en el actual curso de la categoría.

Los europeístas todavía no consiguen su primera victoria de la campaña, razón por la que se encuentran entre los últimos de la tabla. No obstante, ahora que Gené ha decidido dejar sus funciones como director deportivo para centrarse en sus labores como entrenador del primer equipo masculino con la plantilla ya confeccionada, es de esperar que los escapulados estén más concentrados en sus objetivos.

Por otra parte, el Hércules se encuentra en una situación aún menos favorable que la del Europa, siendo que han perdido los dos enfrentamientos que han disputado (contra el Real Murcia y el Atlético de Madrid B) y, por lo tanto, se encuentra en el último lugar de la tabla.

A razón de ello, Beto Company, entrenador del equipo herculano, se ha mostrado frustrado, considerando que la suerte no les ha acompañado. "Hemos tirado infinidad de veces, son 24. Nos han sacado tres balones bajo de los palos. Estamos trabajando constantemente en ese tipo de acciones. El equipo tiene volumen ofensivo, centra y hunde a los rivales. Rematamos córners. Pero no entra. Algún día tendrá que entrar... pero no podemos esperar. Hemos perdido dos partidos en casa. No puede ser", afirmó.

HORARIO DEL EUROPA - HÉRCULES DE PRIMERA FEDERACIÓN

El partido entre Europa y Hércules, correspondiente a la Jornada 3 de Primera Federación, se disputa este sábado 12 de septiembre a las 16:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL EUROPA - HÉRCULES DE PRIMERA FEDERACIÓN

En España, el partido de Primera Federación entre Europa y Hércules se podrá ver en directo y online a través de Footballclub.

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