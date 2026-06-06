Celta Fortuna - CE Europa: horario y dónde ver dónde ver gratis los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

Celta Fortuna y CE Europa se ven las caras este domingo 7 de junio para disputarse un puesto en la final del playoff de ascenso a Segunda División. Tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Can Dragó, la eliminatoria llega completamente abierta a Balaídos, donde el filial celeste parte como ligero favorito tras haber terminado mejor clasificado en la fase regular.

El conjunto gallego, dirigido por Fredi Álvarez, logró rescatar en los últimos minutos un valioso empate de Can Dragó. El gol de Antañón en el minuto 98 permite al filial celeste afrontar la vuelta en una posición favorable tras firmar una gran temporada en el Grupo 1 de Primera Federación, donde acabó segundo. Ahora sueña con dar un paso más hacia el fútbol profesional.

El CE Europa se juega la vida este domingo / CE Europa

Por su parte, el CE Europa afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El equipo catalán estuvo a pocos minutos de viajar a Vigo con ventaja gracias al tanto de Jordi Cano, pero el empate final dejó todo por decidir. Los escapulados, que buscan regresar a la Segunda División casi seis décadas después, necesitan una victoria en Balaídos para seguir vivos en la lucha por el ascenso. El empate al final de una posible prórroga favorecería a los celestes y eliminaría al Europa.

El vencedor de esta eliminatoria avanzará a la final del playoff de ascenso a Segunda División, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Atlético Madrileño y Ponferradina.

¿A qué hora es el Celta Fortuna - CE Europa del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido de vuelta entre Celta Fortuna y CE Europa, correspondiente a las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División, se disputará este domingo 7 de junio a las 16:15 horas (CEST) en el estadio de Balaídos.

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¿Dónde ver el Celta Fortuna - CE Europa por TV y online en directo?

En España, el Celta Fortuna - CE Europa se podrá ver en directo a través de los canales de Primera Federación, disponibles en plataformas como Movistar Plus+, así como mediante los servicios de FootballClub TV. El encuentro también estará accesible gratis y en abierto a través de TVG, el canal autonómico de Galicia.