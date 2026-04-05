Duro castigo al Sabadell y cambio de líder

Los arlequinados perdieron su condición de invictos en la Nova Creu Alta y, de paso, cedieron el liderato del grupo al Eldense. No fue la mejor tarde de un Sabadell que le pasó factura su fragilidad defensiva y falta de acierto en ataque. El Betis Deportivo exhibió más efectividad y lo tradujo en el marcador final.

El Sabadell arrancó con intención. Sin embargo, Morante adelantó a los béticos silenciando el feudo vallesano. Pese a los intentos de Eneko y el empuje local antes del descanso, la fortuna no acompañó en el remate final. En el tramo previo al receso, y tras un gol anulado a Gnangoro, un infortunio local permitió a los sevillanos poner el 0-2.

Tras el paso por vestuarios, la resistencia vallesana se desmoronó definitivamente con el 0-3 de Borja Alonso, quien aprovechó un rechace del guardameta Diego Fuoli. Con el marcador a favor, el filial bético gestionó su ventaja con oficio ante un Sabadell que no dejó de intentarlo, aunque con muy escasa fortuna. Ya en los minutos finales, Rubén Martínez consiguió el tanto del honor y maquillar el resultado con un tanto estéril.

Sabadell: Diego Fuoli; David Astals (Carlos Alemán, 65’), Bonaldo, Genar Fornés, Eneko Aguilar (Kaiser, 46’); Quadri, Urri; López-Pinto (Tito, 65’), Xavi Moreno (Escudero, 46’), Joel Priego; y Coscia (Rubén Martínez, 62’).

Betis Deportivo: Manu González; Ian Forns, Oreiro (Fabián Embalo, 82’), Emmanuel, Bladi; Gnangoro (Masqué, 78’), Dani Pérez, Iván Corralejo (Kamara, 90’); Morante (Gismera, 78’), Borja Alonso (Moha, 90’) y Rodrigo Marina.

Goles: 0-1 (7’): Morante. 0-2 (41’): Bonaldo (p.p.). 0-3 (64’): Borja Alonso. 1-3 (82’): Rubén Martínez.

Árbitro: Cánovas García-Villarrubia, del colegio valenciano. Amonestó al local Quadri; y a los visitantes. Morante y Masqué.

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Campo: Nova Creu Alta. Un total de 6.703 espectadores.