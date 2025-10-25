El dominio del Sabadell no basta ante el Nàstic

Los hombres de Ferran Costa no pudieron conseguir el triunfo ante un Nàstic que apenas inquietó, pero que se llevó un buen botín de la Nova Creu Alta, donde todavía nadie ha conseguido marcar un gol.

Los locales fueron dueños y señores del peso del encuentro, y una semana más seguirán como el único equipo invicto del fútbol profesional español. Lo harán con total merecimiento, y solo la falta de acierto en los metros finales le está privando en este inicio de temporada de colocarse como líder.

El Sabadell puso todo el juego sobre el verde de la Nova Creu Alta, controlando y maniatando a un Nàstic excesivamente plano. López Pinto inquietó con un par de llegadas con peligro, Agus Coscia se quedó a centímetros de rematar un centro, y Ton Ripoll disparó demasiado cruzado. Todo eso en el primer cuarto de hora.

No bajó el ritmo el conjunto de Ferran Costa, pero sin llegar a ser ocasiones meridianas. En el cuadro visitante, todo el bagaje de la primera mitad fue una acción personal de Jaume Jardí que evitó Fuoli y un disparo lejano de Mangel.

Tras la reanudación, los de Luis César siguieron resistiendo como pudieron, e incluso gozaron de una clara oportunidad en las botas de Álex Jiménez, pero el meta local Fuoli consiguió rechazarla con brillantez.

En el cuadro local, la tónica siguió siendo la misma, pero la madera les privó del tanto al inicio de la segunda mitad. En el tramo final, apretaron con todo, metiendo al Nàstic definitivamente en su campo, pero no encontraron el camino del gol.