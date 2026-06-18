CE Sabadell - Zamora: horario y dónde ver dónde ver gratis la final de los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

CE Sabadell FC y Zamora CF afrontan el partido de vuelta de la final de los playoffs de ascenso a Segunda División. Después de la victoria del conjunto rojiblanco en el duelo de ida (1-0), el Sabadell se cita en la Nova Creu Alta con su afición para remontar la eliminatoria y lograr el último billete al fútbol profesional de las eliminatorias.

Los arlequinats parten con desventaja en el cruce tras caer en el Ruta de la Plata a causa de un tempranero gol de Mario Losada, que les hizo caer por la mínima en el partido de ida. En el marcador, las cosas son adversas para el Sabadell, pero cuentan con múltiples factores a su favor para lograr la remontada.

El CE Sabadell, preparado por el partido de vuelta de la final / CE Sabadell

El más importante de ellos es poder contar con el apoyo de la Nova Creu Alta, su templo, que se vestirá de gala para vivir de cerca el último intento de gesta de su equipo. Después de una remontada histórica contra el Real Madrid Castilla en las semifinales de los playoffs de ascenso a Segunda División, toca hacer lo propio en la final contra el Zamora.

En caso de empate, la eliminatoria iría a la prórroga; si el partido llega en igualdad al término de los 120 minutos, el equipo clasificado sería el CE Sabadell debido a su mejor clasificación en la temporada regular. El conjunto arlequinat quiere volver a Segunda División por primera vez desde 2021, mientras que el Zamora busca el ascenso por primera vez en su historia al fútbol profesional.

¿A qué hora es el Sabadell - Zamora del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido de vuelta de la final del playoff de ascenso entre CE Sabadell FC y Zamora CF se disputará este viernes 19 de junio a las 21:00 horas (CEST) en la Nova Creu Alta. El conjunto zamorano llega con ventaja a la cita decisiva después de imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Ruta de la Plata.

¿Dónde ver el Sabadell - Zamora por TV y online en directo?

En España, el CE Sabadell - Zamora se podrá ver por TV y en directo a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante DAZN, FC Play y TV FootballClub.

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Además, Esport3, el canal autonómico de Catalunya, ofrecerá la retransmisión gratis y en abierto del encuentro.