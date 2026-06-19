En directo
PRIMERA RFEF
CE Sabadell - Zamora, en directo hoy: sigue el partido del ascenso, en vivo
Sigue el partido decisivo para el ascenso a LaLiga Hypermotion en la Nova Creu Alta
Albert Miranda
El CE Sabadell recibe al Zamora en la Nova Creu Alta en la final del playoff de ascenso de Primera RFEF hacia LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo.
Sabadell - Zamora | 1-0 DESCANSO
En estos primeros 45 minutos, el Sabadell ha estado mejor que el Zamora. Ha tenido 6 remates, de ellos 2 han ido a puerta. Además, las sensaciones mostradas son más positivos para el conjunto catalán que para el conjunto leonés.
Sabadell - Zamora | 1-0 DESCANSO
¡DESCANSO EN LA NOVA CREU ALTAAAA!
Sabadell - Zamora | 1-0 48'
Buena jugada de López-Pinto por banda izquierda que terminó con una seria de rechaces. La acción acabó en córner.
Sabadell - Zamora | 1-0 48'
¡LA HA TENIDO EL SABADEEEEELLLLLLL EN LA ÚLTIMA DE LA PRIMERA PARTE!
Sabadell - Zamora | 1-0 46'
Bonaldo se duele de un pisotón muy feo de Damar. La jugada está en límite de la roja. Se la ha jugado mucho el jugador del Zamora.
Sabadell - Zamora | 1-0 45'
Se añaden 2 minutos en la Nova Creu Alta.
Sabadell - Zamora | 1-0 42'
Ojo porque se empieza a calentar el partido. Se nota que ambos equipos se están jugando un premio muy grande.
Sabadell - Zamora | 1-0 40'
Buena jugada individual de Coscia que acaba en córner favorable al Sabadell. Es el quinto.
Sabadell - Zamora | 1-0 37'
El Zamora intenta salir a través de la posesión, pero el Sabadell está presionando muy bien.
Sabadell - Zamora | 1-0 34'
Cuarto córner para el Sabadell.
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