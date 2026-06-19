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PRIMERA RFEF

CE Sabadell - Zamora, en directo hoy: sigue el partido del ascenso, en vivo

Sigue el partido decisivo para el ascenso a LaLiga Hypermotion en la Nova Creu Alta

Sabadell y Zamora, en el partido de ida

Sabadell y Zamora, en el partido de ida / @CESabadell

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Albert Miranda

El CE Sabadell recibe al Zamora en la Nova Creu Alta en la final del playoff de ascenso de Primera RFEF hacia LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo.

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