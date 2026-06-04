CE Sabadell - Real Madrid Castilla: horario y dónde ver dónde ver gratis los playoffs de ascenso a Segunda División por TV y en directo

Real Madrid Castilla y CE Sabadell FC se vuelven a ver las caras en el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División. Después de la victoria de los blancos por 2-0 en el Estadio Alfredo Di Stéfano, la eliminatoria llega completamente con todo por decidirse en la vuelta y con ambos equipos a un paso de jugarse su presencia en la final por el ascenso a la categoría de plata.

El conjunto arlequinado, liderado por Ferran Costa desde el banquillo, tiene una difícil misión por delante. La derrota en el duelo de ida los obliga a ganar para pasar a la final de los playoffs, y para eso deberán aprovechar el factor campo en el Estadi Nova Creu Alta para intentar obrar el milagro. Se espera un recibimiento a la altura de la cita histórica que tienen por delante.

Javi López Pinto, jugador del CE Sabadell / CE Sabadell

Por su parte, el filial madridista dirigido por Julián López de Lerma afronta el duelo con la intención de dar el golpe definitivo a domicilio y seguir acercándose a un ascenso que sería clave para recuperar la categoría de plata. El Real Madrid Castilla ha sufrido para llegar hasta esta ronda tras una última jornada caótica en Primera Federación, pero mantiene intactas sus opciones, más todavía tras ganar 2-0 en el partido de ida.

El ganador de este cruce entre CE Sabadell FC y Real Madrid Castilla se enfrentará en la final del playoff al vencedor de la otra semifinal entre Villarreal B y Zamora, con el ascenso a Segunda División en juego.

¿A qué hora es el CE Sabadell - Real Madrid Castilla del playoff de ascenso a Segunda División?

El partido de vuelta entre CE Sabadell FC y Real Madrid Castilla, correspondiente a las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División, se disputará este viernes 5 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el Estadi Nova Creu Alta.

¿Dónde ver el CE Sabadell - Real Madrid Castilla por TV y online en directo?

En España, el Real Madrid Castilla-Sabadell se podrá ver por TV y en directo a través del canal Primera Federación, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV y DAZN. El encuentro también podrá seguirse online mediante LaLiga+ Plus y TV FootballClub.

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Además, Esport3, el canal autonómico de Catalunya, ofrecerá la retransmisión gratis y en abierto del encuentro.