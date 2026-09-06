Alcorcón - Europa: horario y dónde ver el partido de Primera Federación por TV, online y en directo

Alcorcón y Europa se enfrentan este domingo 6 de septiembre en el Estadio Municipal de Santo Domingo en el partido de la Jornada 2 de Primera Federación 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Alcorcón - Europa y dónde ver el partido en España.

Después de descender de división en 2024, los alfareros vuelven a una nueva campaña con el objetivo de retomar la categoría que ostentaron durante la totalidad de la década pasada, esta vez empezando con un empate contra el CDA Águilas que, sin embargo, se siente muy positivamente.

Los comandados por Fran Justo se vieron superados especialmente durante la primera mitad, pero no fue sino hasta el final que Luis Vacas anotó un tardío tanto que permitió sumar el primer punto de la temporada, durante la cual buscarán mejorar su posición de la edición pasada (11° lugar) para intentar colarse entre los puestos de ascenso.

Contrariamente, el Europa se enfrentó a un Jaén envalentonado que, a través de un doblete de Marco Siverio y un tanto de Moha, superó a los escapulados durante la disputa, arrojándolos hasta el último lugar de la tabla al ser el equipo con el diferencial de goles más desfavorable de entre todos los que cayeron en su debut.

Pese a que el segundo tiempo inició con el marcador empatado, el golpe inicial llegó tras pasada la primera hora de juego, y desde entonces el equilibrio se rompió a favor de los blancos sin que Josep Maria Gené pudiese reaccionar adecuadamente, por más que realizó los cinco cambios en un plazo de diez minutos para hacer lo posible por revertir el resultado.

HORARIO DEL ALCORCÓN - EUROPA DE PRIMERA FEDERACIÓN

El partido entre Alcorcón y Europa, correspondiente a la Jornada 2 de Primera Federación, se disputa este domingo 6 de septiembre a las 18:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ALCORCÓN - EUROPA DE PRIMERA FEDERACIÓN

En España, el partido de Primera Federación entre Alcorcón y Europa se podrá ver en directo y online a través de Footballclub y Fanplay TV.

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