Primer partido en lunes para el Castellón

LaLiga se ha puesto las pilas en eso de facilitar los horarios para que los aficionados al fútbol puedan organizar con tiempo sus desplazamientos en Segunda División. Si el pasado sábado daba a conocer el día y la hora en la que el CD Castellón afrontará la jornada 6, este lunes se han publicado los horarios de la jornada 7.

Así, si mientras el conjunto que dirige Johan Plat recibirá en el SkyFi Castalia a la Cultural y Deportiva Leonesa el sábado 20 de septiembre, a partir de las 16.15 horas, el choque contra el CD Leganés de la siguiente jornada no tendrá un buen horario para los orelluts. De hecho, tras jugar en viernes contra el Real Valladolid y el Córdoba, y en sábado ante el Racing de Santander y el Real Zaragoza, se sumará este fin de semana el primer choque en domingo del curso presente ante el Ceuta (18.30 horas) y en lunes contra el conjunto madrileño.

El último horario publicado

Así, el partido de la jornada 7 que medirá al Leganés con el Castellón en Butarque será el lunes 29 de septiembre a las 20.30 horas.