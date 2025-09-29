El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas

De veinte en veinte años. El día que el Dépor inauguró la Ciudad Deportiva de Abegondo allá por el 1 de mayo de 2003 saldaba dos décadas de una deuda histórica contraída consigo mismo y de andar deambulando de prestado por campos de A Coruña y sus concellos limítrofes. Este martes 30 de septiembre de 2025, mirará al futuro, pondrá negro sobre blanco y, de paso, correrá la cortina para descubrir lo que ha hecho y lo que está por hacer en esa segunda vida de la casa de diario del Deportivo tras unos años en los que las estrecheces económicas le llevaron a un estado decrépito, allá por la segunda mitad de la década pasada.

Supone una inversión de unos 40 millones, afrontada por el Dépor con recursos propios y con los proporcionados por el plan de la Liga con CVC, que se ha ejecutado en un par de fases y que está a la espera de una tercera. Se han modernizado y ampliado las instalaciones, se han comprado nuevas fincas en los aledaños para redistribuir el recinto, se han recolocado y resembrado cinco campos con césped artificial e híbrido de última generación y se trabaja a día de hoy en la construcción de una nueva grada entre los campos 2 y 3 para seguir en un futuro los partidos de categorías inferiores o los entrenamientos del primer equipo que sean abiertos al público. Todo, con el recinto aislado, vallado y enlonado, antes de una última etapa que le llevará a levantar un nuevo edificio en torno al campo 7 donde habrá más dependencias del club. De hecho, Abegondo es hoy en día el centro de operaciones de la entidad tras abandonar hace siete meses la plaza de Pontevedra, que había sido sede del club desde 1972. El proyecto de la ciudad deportiva ha sido dirigido desde la propia entidad con la guía de la empresa Populous, especializada en el diseño de instalaciones deportivas y de centros de convenciones, que ha trabajado en los cinco continentes.

Los asistentes al acto del Deportivo podrán ver parte de lo planificado, ya que aún queda mucho por hacer en un proyecto que puede llevar al Deportivo a seguir otro par de años en obras. Aquella tarde de verano de 2003 aún había detalles por pulir, alguna esquina por adecentar, faltaba agua caliente en las duchas de los vestuarios, pero la primera ciudad deportiva del Dépor desde que el Concello de A Coruña le expropiase la Torre en 1982, ya lucía como una obra acabada. Unas 15.000 personas asistieron a una puesta de largo en la que hubo autoridades, vecinos, jugadores del primer equipo y también muchos niños y proyectos de futbolista que hicieron suyos los siete campos de la explanada al pie del edificio principal. Lendoiro aseguró aquel día que habían invertido seis millones de euros y la que Xunta había sufragado otros dos. Anunciaba futuras fases en las que se construirían más campos de fútbol; así como un museo y «otros muchos proyectos relacionados con el mundo del fútbol», según dijo el entonces presidente. No se llegaron a ejecutar.

Aquel estreno de hace menos de 22 años llegó después de cuatro de proyectos, obras y batallas legales. Ya en el 1999, en los meses previos a que el Dépor lograse su título de Liga, el club coruñés firmó un convenio con el Ayuntamiento de Abegondo que le habilitaba para la construcción del recinto. No tuvo ni mucho menos una progresión lineal, porque en aquel tiempo hasta 2003 debió litigar con el Concello de A Coruña, que había adquirido unos terrenos cercanos al embalse de Cecebre que lindaban con la Ciudad Deportiva para garantizar la calidad de las aguas del gran abastecedor de la ciudad. Poco a poco, con sudores, todo fue quedando atrás hasta que llegó el gran día. Este martes vendrá otro que alumbrará el recinto del Deportivo de cantera y del futuro.

Vía: La Opinión A Coruña