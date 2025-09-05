La previa del Real Zaragoza-Valladolid: con estos bueyes tenemos que arar

Si hasta ahora el Real Zaragoza estaba disputando su temporada tanto en los terrenos de juegos como en los despachos, tras el cierre del mercado ya solo hay una cosa en la que pensar: el césped. Tras el desastroso arranque del equipo aragonés, los de Gabi reciben este sábado al Valladolid (18.30 horas) con la intención de imitar a Txema Indias y, como ha hecho el director deportivo, coger velocidad de crucero y meter una marcha más para que los blanquillos puedan sumar un primer triunfo que les permita comenzar a construir el nuevo proyecto desde la confianza y no desde las dudas.

Porque aunque sería pronto para encender las alarmas, otro tropiezo en el Ibercaja Estadio, sabiendo de dónde viene el conjunto aragonés y del sufrimiento extremo de la campaña pasada, haría crecer más el runrún en el entorno de un Real Zaragoza que, precisamente, eso es lo que quiere evitar. Por eso apeló Gabi a la unión incluyendo a una afición cansada que necesita ver resultados cuanto antes para que cambien sus ánimos.

Porque hasta ahora casi todo lo eclipsaba el mercado, pero a partir de esta tarde el foco está en el equipo. Y, por el momento, los de Gabi no han demostrado ser lo suficientemente competitivos como para aparcar la angustia permanente en la que vive instalada el zaragocismo.

Para dibujar la primera sonrisa del curso en el Ibercaja Estadio, es probable que Gabi, después de varias pruebas en el esquema casi obligadas por los problemas de efectivos que ha tenido el madrileño en el inicio de curso, vuelva a su 4-4-2 de confianza. Aunque el técnico cuenta con todos los recién llegados a pesar de su prácticamente nulo periodo de adaptación, lo más probable es que ninguno de ellos sea titular y esperen su oportunidad desde el banquillo. Eso sí, seguro que varios de ellos tienen la oportunidad de debutar. Adrián defenderá la portería con Juan Sebastián y Pomares en los costados acompañando a Insua y Radovanovic. La revelación Saidu le puede quitar el puesto a Guti y acompañaría a Francho en la medular. En los extremos, Gabi puede contar con Paulino y sebas Moyano y confiar para la punta de ataque en la pareja Pau Sans- Dani Gómez.

Enfrente, una roca. El Valladolid es el único equipo de la categoría que todavía no ha recibido gol. Los recién descendidos han ganado dos partidos y ha empatado uno y están dejando claro desde el principio que quieren que su bajada a los infiernos dure solo un año. No parece el rival propicio para que los blanquillos espabilen, pero, y aunque sea la jornada 4, no hay tiempo que perder. Ya no hay mercado y ya no hay excusas. Estos son los bueyes y con ellos el Real Zaragoza tiene que comenzar a arar.