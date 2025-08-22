La previa del Real Zaragoza-Andorra. Doble estreno entre alfileres

Noche de estreno la de este sábado para el Real Zaragoza, que vive ante el Andorra la puesta de largo en partido oficial del Ibercaja Estadio, el que será su hogar durante dos años y construido a toda velocidad mientras La Romareda cambia por completo su cara, y además debuta el equipo de Gabi de local en esta temporada tras el tropiezo en el inicio en el Reale Arena ante un recién ascendido, la Real Sociedad B. El calendario ha deparado otro enemigo de esa condición para un Zaragoza que en el tramo final del mercado de fichajes está repleto de provisionalidad y con demasiados frentes abiertos, sobre todo en su retaguardia, en la que el míster madrileño espera no menos de tres refuerzos, portero, central y pivote, que no han llegado tampoco para la cita ante los andorranos.

Con esa sensación de estar entre alfileres pero de no poder permitirse un tropiezo para no aumentar las dudas en un inicio de Liga que se atisbaba favorable con estos dos primeros partidos se presenta el Zaragoza ante su gente en el fuego real de la competición, el que medirá de verdad la idoneidad del Ibercaja Estadio, que en las pruebas frente al Mirandés y el Huesca no llegó a la mitad de su aforo, previsto en unos 20.000 espectadores, pero este sábado (21.30 horas. Movistar TV y Laliga TV) seguro que la asistencia, con lo que conlleva en accesos y aparcamientos, será mucho mayor.

Valery y pocos cambios

El nuevo escenario marca mucho el partido ante el Andorra de Ibai Gómez, pero el Zaragoza necesita mantener la racha que lleva en sus estrenos de local en Segunda, donde aún no ha caído, con seis victorias y seis empates en esta larga etapa de plata, y necesita el botín de los tres puntos para transmitir tranquilidad en medio de las incertidumbres por la lenta configuración de la plantilla en una revolución que ya alcanza a siete fichajes (pueden llegar hasta cinco más), entre los que está previsto que debute ya Valery, que llega para ser protagonista, aunque quizá hoy aguarde turno en el banquillo tras su puesta a punto física en las últimas semanas.

Cinco fichajes ya debutaron en el Reale Arena y Tachi no lo hará aún porque sigue lesionado en el cuádriceps, con Kosa y Keidi Bare completando la lista de bajas, en la que también estarán Bakis, que ha sido inscrito (no jugará), Marcos Cuenca y Luis Carbonell, a los que se les busca una salida, si bien el último de ellos lleva ocho meses lesionado. El mayor problema, sin duda, está en el eje, al que tienen que llegar dos centrales y solo está disponible Radovanovic, se supone que en mejor condición física que con la que llegó a Anoeta. Allí Gabi optó por juntarlo con Pomares y no dar la alternativa a Saidu, apuesta que puede mantener en un once en el que no se prevén muchos cambios porque el técnico, pese a la derrota, acabó satisfecho de ese partido ante el filial realista, aunque es posible que Pau Sans afile el ataque entrando en el puesto de Aketxe.

Ibai Gómez: "El Zaragoza ataca con mucha gente y será duro" El entrenador del FC Andorra elogió al Real Zaragoza, sobre el que dijo que "es un gran equipo con muy buenas individualidades". El joven técnico de Bilbao, debutante en el futbol profesional como entrenador, se mostró optimista sobre el partido tras su buen estreno en Las Palmas. "Estoy muy contento del primer partido y con la personalidad que tuvo el equipo contra todo un Las Palmas. En la segunda parte fuimos un equipo cercano a lo que queremos ser y los sometimos. Aunque nuestra idea era ganar. Ahora nos enfrentamos a un rival diferente y nuestra idea va a ser dominar desde el balón y intentar hacerles daño. El Zaragoza ataca con mucha gente y creo que mejorarán cosas respecto al último encuentro. Será duro, pero todos los partidos lo son en esta categoría", dijo.

Otro recién ascendido

El Andorra de Ibai Gómez es uno de los cuatro recién ascendidos en este curso, ya que retornó a una categoría que perdió en 2024 y lo hace con una plantilla muy cambiada, con hasta 16 refuerzos. Es una incógnita el club propiedad del exzaragocista Gerard Piqué, pero ha firmado a uno de los técnicos jóvenes más emergentes en España, como ya demostró en el Arenas, y su único objetivo es la permanencia, un bloque que apuesta por el fútbol y el fútbol y que ya demostró en el estadio de Gran Canaria empatando en el feudo de Las Palmas que puede dar un susto a cualquiera. Ibai puede contar ya con Petxarroman y aún no con el central Antal Yaakobishvili, hermano de su guardameta Aron. La entrada en el once de Jastin, de buena irrupción desde el banquillo hace unos días, por Manu Nieto puede ser la única novedad. El exzaragocista Erik Moran es el único descarte andorrano y se le busca una salida.

El Zaragoza, además, ya sabe que los equipos que han llegado a Segunda no se le dan bien en la historia reciente y en global desde que bajó no ha logrado ni la mitad de los puntos que puso en liza. Es un aviso del pasado, con el añadido de las dudas que traería cualquier tropiezo, para un Zaragoza de estreno en este duelo, que alza el telón de local y en el Ibercaja Estadio. Y no hay mejor manera de hacerlo que con una victoria para que la sensación de provisionalidad que da el equipo se mitigue.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Adrián; Juan Sebastián, Pomares, Radovanovic, Tasende; Francho, Guti, Sebas Moyano, Paulino; Dani Gómez, Pau Sans.

FC Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, Bombardo, Imanol; Sergio Molina, Marc Domènech, Le Normand; Min-su, Jastin García y 'Lauti' De León.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez.

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 21.30.