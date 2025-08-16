La previa del Real Sociedad B-Real Zaragoza. Un estreno entre interrogantes y caretas

Levanta el telón el Real Zaragoza a su decimotercera temporada consecutiva en Segunda, una eterna travesía iniciada en 2013 que tiene en este curso más peculiaridades que nunca, tanto en el escenario de sus partidos en casa, en el Ibercaja Estadio en el que debutará el próximo sábado contra el Andorra, como en la rebaja de las expectativas, con un discurso mucho más humilde, empezando por el nuevo director deportivo Txema Indias, y sobre todo por Gabi, salvador el curso pasado y comandante de este proyecto en el que salvo algún desliz de Fernando López y las frases desde la distancia de Jorge Mas, presidente poco presente, nadie habla de ascenso.

En el Reale Arena de San Sebastián (17.00 horas, Aragón TV y Gol) y ante un filial, el Sanse, de la Real Sociedad empieza la Liga un Zaragoza renovado y demasiado aún a medio hacer, que Gabi promete competitivo y que como primer paso quiere evitar las penurias de los últimos años, en particular de la pasada temporada, donde tanto se le vieron las orejas al lobo.

En esa dicotomía de expectativas y realidad se mueve el Zaragoza, donde su gente anda más perdida que nunca y sin saber hacia dónde mirar, si los 50 puntos y a evitar sufrir o a soñar con el deseado y negado retorno a la nobleza del fútbol español. La plantilla ha sufrido un importante cambio, con siete fichajes, de los que no estarán en Donostia, Valery, quizá el más diferencial y al que se le espera en su puesta a punto, ni el lesionado Tachi, pero sí Paulino, Radovanovic, que ha apurado su regreso tras su lesión de tobillo, Sebas Moyano, el meta Adrián, los cuatro con vitola de titulares en el Reale Arena, además de Pomares.

Mientras, hasta 13 jugadores se han marchado de los que pertenecían al primer equipo en junio, el último de ellos Poussin, teniendo en cuenta que faltan por llegar, al menos, un portero con rol de titular, un central, aunque la idea es dos y esa dupla llegará si se agilizan las despedidas, y un pivote. Eso como mínimo, además de dar salida a Bakis, Borge, Cuenca y solucionar el problema que supone la grave lesión de Luis Carbonell en la rodilla. Ninguno de los 4 ha sido inscrito en LaLiga.

El Zaragoza es, pues, todavía un equipo a medio hacer y seguro que hasta el 1 de septiembre a las 12 de la noche habrá cambios, obligados en defensa, donde el equipo está cogido con alfileres por las lesiones de Kosa, que iba a salir cedido, y Tachi. En Anoeta, lugar imprevisto del estreno puesto que el escenario elegido era Zubieta pero las obras no llegaron a tiempo, la zaga apunta a configurarse con un mediocentro, Saidu, de deslumbrante irrupción en este verano tras ya darle confianza Gabi el curso pasado y que salvo sorpresa debutará en partido oficial con el Zaragoza junto a Radovanovic en una posición que no es la suya. Mientras, Adrián Rodríguez, con solo dos partidos de experiencia en el fútbol profesional, será el arquero.

Llega el Zaragoza con un aire muy improvisado en su muro, donde tanto sufrió el curso pasado, en el que más dianas recibió en esta travesía de plata, pero con mejor pinta en su zona de ataque, aun con la ausencia de Valery y con piezas por encajar. En la sala de máquinas, Guti y Francho parecen fijos a la espera de que llegue un pivote que Akouokou no quiere ser y con Keidi Bare de baja por su rodilla y Toni Moya sin rol de titular. Paulino y Sebas Moyano parecen los amos de los carriles y Dani Gómez será la referencia, con Pau Sans y Soberón pugnando por una plaza. Juan Sebastián y Tasende completarán el once en los laterales.

Espera una Real Sociedad B, el Sanse de toda la vida, que firmó el retorno a Segunda, de la mano de Iosu Rivas después de llevar la batuta Sergio Francisco, tras su paso en la 21-22 y que tiene mejor camada que entonces, cuando Xabi Alonso era su entrenador. Ahora, Jon Ansotegi, en su estreno en ese banquillo tras su pasado como jugador txuri urdin y ser tercer míster del primer equipo el curso pasado, buscará una permanencia en la categoría de plata que tendrá que llevar a cabo sin su futbolista más decisivo en el acenso, Mikel Goti, que ha dado el salto. Cuenta con las bajas del lateral izquierdo Jon Balda y del atacante Álex Marchal y este Sanse es un equipo afilado a la contra y que busca bien los espacios, rápido y repleto de juventud, como no podía ser de otra manera. El calor, muy presente en toda España, no parece que será un gran problema en San Sebastián pese a la temprana hora, aunque las temperaturas serán otro factor a tener en cuenta.

Es, en todo caso, la piedra de toque inicial de este Zaragoza repleto de interrogantes por el elevado volumen de cambios que ha vivido y los que le faltan por llevar a cabo hasta ese final del mercado. Hace un año, López hablaba de quitarse complejos de encima para mencionar de forma clara el ascenso ("es hora de quitarnos la careta", aseguró) y lo que llegó fue una temporada terrible continuación de las mediocres anteriores. Ahora, la careta de este Zaragoza es la de aspirante escondido porque este equipo, en público o en privado, no puede tener otra meta que subir, pero lo hace con muchas incertidumbres.

Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Beitia, Peru Rodríguez, Agote; Carbonell, Mikel Rodríguez, Astiazaran; Dadíe, Mariezkurrena y Dani Díaz.

Zaragoza: Adrián; Juan Sebastián, Saidu, Radovanovic, Tasende; Francho, Guti; Paulino, Sebas Moyano, Pau Sans y Dani Gómez.

Árbitro: Miguel González Díaz (Comité Asturiano).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 17:00.