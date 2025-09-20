La previa | El nuevo Castellón de Pablo quiere virar la inercia en León

Las grandes historias empiezan en los pequeños detalles. Quién sabe si un triunfo en León prolongue la estancia de Pablo Hernández en el banquillo del primer equipo del CD Castellón. Nombrado como interino tras la destitución de Johan Plat, el castellonense afronta una sugerente oportunidad, con mucho más que ganar que perder. Por lo pronto, esta tarde visitará a la Cultural con el objetivo de virar la inercia de la temporada y lograr la primera victoria del curso.

El Castellón, que solo ha sumado dos puntos en las primeras cinco jornadas, viajó ayer a León envuelto por algunas incógnitas y una certeza. Las incógnitas ocupan los cambios en el once (seguirá o no Matthys en la portería, volverá Alberto a ser titular, partirá con tres o cuatro defensas...) y la certeza va más allá. Es una idea: Pablo aseguró en la previa que quiere un equipo valiente y con personalidad. Los orelluts tratarán de construir, asumiendo los errores, atrayendo primero y buscando después las zonas donde puede dañar al rival. Será ofensivo, presionará alto e intentará llevar el partido a campo contrario. Ganar es la única mentalidad.

Dejar huella

Para ello, el nuevo entrenador albinegro contará con casi todo el arsenal. La única baja confirmada es la del mediapunta Douglas Aurélio, de larga duración. Pablo, con el respaldo de su carrera como futbolista y su labor inversora en el pasado del club, desea dejar huella en este paso por el banquillo del primer equipo, sea efímero o no.

Por lo pronto, con el proceso de elección de un entrenador fijo en marcha, en lo deportivo nada importa más que cambiar la dinámica. Ganar aportaría tranquilidad a la hora de tomar la decisión del banquillo y confianza a los futbolistas, con el ánimo tocado tras los últimos resultados. Enfrente, aguarda un recién ascendido, la Cultural y Deportiva Leonesa.

El conjunto leonés cuenta en sus filas con el exalbinegro Eneko Satrústegui, que apunta de entrada a la suplencia. El equipo de Raúl Llona llega a la cita con la moral al máximo, después de golear al líder, el Racing de Santander, en la pasada jornada. La única novedad en el once vendrá motivada por la lesión del central Barzic, con Fornos y Ribeiro pugnando por el puesto.

En la primera visita a León en Liga desde 1975, arbitrará la colegiada Marta Hueza, de mal recuerdo para los albinegros (sin victorias en los tres precedentes contra Granada, Albacete y Huesca).

Vía: El Periódico de Mediterráneo