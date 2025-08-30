La previa del Castellón-Zaragoza: Viejos conocidos, mismas urgencias en el SkyFi Castalia

No se pudo ganar al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero. Ni tampoco al Real Valladolid en el SkyFi Castalia. Pero el fútbol concede una tercera ocasión, segunda consecutiva en casa, al CD Castellón para que a la tercera sí vaya la vencida y el juego desplegado --con alguna que otra mejora introducida-- se vea recompensado con el primer triunfo del curso 2025/26.

El que en esta ocasión visita el feudo albinegro no es otro de los recién descendidos de Primera, pero sí es un rival al que el cuadro orellut conoce a la perfección. Se trata del Real Zaragoza, que llega a la capital de la Plana con la, mucha o poca, ansiedad que genera el no haber puntuado todavía y con una plantilla todavía por cerrar... como la del Castellón.

No da la sensación de que Johan Plat vaya a revolucionar su once con una alineación muy diferente a la que ha presentado en las dos primeras jornadas ligueras, pero lo que sí está claro es que Alberto Jiménez volverá al eje de la zaga junto a Agustín Sienra tras cumplir su partido de sanción y que Romain Matthys se perderá el encuentro por lesión, tal y como desveló el propio Johan Plat este viernes.

En este sentido, el técnico neerlandés podría apostar por Amir en la portería; con Mellot, Alberto Jiménez, Sienra y Salva Ruiz, en defensa; Barri y Gerenabarrena en el doble pivote, dejando a Mabil por una banda y quizás a Tincho Conde por la otra, dejando a Isra Suero en el banquillo. Todo para dar más libertad de movimientos a Álex Calatrava y con Camara como hombre más adelantado.

Buenas sensaciones

Las ideas están claras y durante la semana se ha trabajado a conciencia para pulir algunos detalles, pero ahora toca plasmarlo todo sobre el terreno de juego y pelear por sumar los tres puntos ante un rival que en las once ocasiones en las que se ha visto las caras con los orelluts en el SkyFi Castalia y en liga (Primera o Segunda División) nunca ha conseguido llevarse el triunfo. Sin ir más lejos, en el choque de la pasada temporada el Castellón se impuso por 4-1 con goles de Raúl Sánchez (2), Moyita y Calatrava.

El Zaragoza, por su parte, llega a tierras castellonenses tras perder ante la Real Sociedad B y el Andorra (dos recién ascendidos), y con problemas en defensa. Tachi y Dani Tasende están lesionados, y Calero podría dejar el equipo en las próximas horas. Esta semana ha llegado Pablo Insua, quien podría formar dupla con Radovanovic, mientras que también podrían jugar Juan Sebastián o Saidu en los laterales o incluso jugar con una línea de cinco.

En la medular, y a la espera de que Keidi Bare, recién introducido a los entrenamientos tras su lesión, vuelva a jugar, Gabi ha formado en los dos primeros partidos con Francho y Guti en el doble pivote, por lo que podría repetir fórmula este sábado, con Moyano y Paulino, ya recuperado, o Valery en las alas. Arriba, Dani Gómez ha partido de titular hasta ahora, aunque ha sido Bazdar el autor del único gol materializado por el equipo en estas dos primeras jornadas. Espadas en alto, por lo tanto, entre dos rivales que necesitan sí o sí sumar el primer triunfo.