La previa del Castellón-Real Zaragoza: prohibido descuidar el verde

Siempre hay un partido cuando agoniza el mes de agosto en el que, por un día, casi es más importante lo que está sucediendo en las oficinas que lo que pase sobre el césped. Porque el final del mercado lo eclipsa casi todo y, si se pudiera elegir en un hipotético escenario, sería preferible perder tres puntos pero que todas las operaciones en las que está inmerso el club acaben con final feliz porque de ellas dependerá buena parte del futuro del equipo. Sin embargo, el desastroso inicio del Real Zaragoza provoca que, ni mucho menos, al encuentro ante el Castellón de esta noche (21.30) pueda restársele la importancia que merece.

Porque los de Gabi solo conocen la derrota y el 0 de 6 puntos ante dos recién ascendidos no permiten ni un tropiezo más para que la situación de los blanquillos, a pesar de estar dando los primeros pasos de la temporada, no pase de ser de un serio aviso a un grave problema. Eso sí, tras otra semana de mercado en la que se pensaba que iban a pasar más cosas de las que han sucedido, la única cara nueva con la que va a contar el entrenador zaragocista es la de Pablo Insua. El central, sin demasiado tiempo de adaptación, pasará casi de La Alhambra al once inicial, pero es que tampoco tiene mucho Gabi de donde tirar.

Porque si la defensa del Real Zaragoza ya estaba cogida con pinzas, la expulsión de Pomares y la lesión de Tasende volverán a obligar al madrileño a formar una línea experimental en Castalia. Los centrales serán el nombrado Insua y Radovanovic y la duda está en cómo resolverá Gabi la ecuación en el lateral izquierdo. Lo más probable es que Francho, como al final de la pasada campaña, vuelva al carril diestro y ese movimiento del capitán desplace a Juan Sebastián al lado zurdo. A no ser que, como indicó en la previa, decida jugar con una línea de tres centrales y dos carrileros y entonces contar con Valery.

El capitán y el doble pivote

Si no cambia el sistema, la necesidad de Francho en el lateral hará que se rompa por primera vez en la temporada la dupla de canteranos en el medio, una pareja que, hasta ahora, no ha funcionado. El compañero de baile de Raúl Guti, con Keidi Bare fuera de la convocatoria a pesar de sus señales positivas de los últimos días, no puede ser otro que Toni Moya. Quién sabe si puede ser el último servicio del futbolista extremeño para el Real Zaragoza.

De medio campo hacia delante, Gabi, al contrario que en la retaguardia, tiene muchas más opciones. En los extremos, Sebas Moyano parece fijo por la izquierda y por la otra banda Paulino, tras superar sus molestias musculares esta semana, podría volver a ser de la partida como ya lo fuera en el debut liguero en Anoeta. Dani Gómez parece tener el puesto asegurado en la delantera y el otro puesto se lo disputan Mario Soberón y un Bazdar que espera que Gabi le dé la alternativa tras su gol de la pasada jornada ante el Andorra.

Para regalar la primera sonrisa del curso al zaragocismo, el equipo aragonés deberá hacer algo que nunca en su historia ha conseguido: ganar en Castalia en Liga. El Zaragoza no ha podido llevarse la victoria en las 11 visitas que le ha hecho al Castellón. A su favor tendrán los de Gabi que, si ellos han comenzado de la peor manera la competición, no lo ha hecho mejor el Castellón. De hecho, sus inicios son calcados. Cero puntos, dos derrotas, cuatro goles en contra y solo uno a favor. Por lo que el duelo de esta noche podría definirse como el primer encuentro de necesitados de la campaña, porque el que vuelva a perder quedará tocado.

El técnico neerlandés, Johan Plat, recupera a Alberto Jiménez, que regresará al centro de la defensa para formar pareja con Agustín Sienra y la otra novedad podría estar en la banda izquierda donde Martín ‘Tincho’ Conde podría tener su primera oportunidad como titular. Para recuperar la alegría ofensiva que caracterizó al Castellón la pasada campaña, Awer Mabil ocupará al extremo diestro, Álex Calatrava tendrá libertad de movimientos y Ousmane Camara seguirá siendo la referencia ofensiva en un día en el que muchas cosas tienen que pasar en muchos sitios. Y deberían a empezar a ser buenas para los intereses zaragocistas.