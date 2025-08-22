La previa | El Castellón quiere empezar a sumar contra el Real Valladolid, otro favorito al ascenso

El CD Castellón atraviesa el inicio del campeonato de candidato a candidato. Debutó visitando al Racing de Santander, que el año pasado jugó el play-off y este año aspira a lo máximo, y se estrena esta noche en el SkyFi Castalia recibiendo al Real Valladolid, un recién descendido de Primera.

Otro examen de prestigio para los albinegros, que después de la derrota ante el Racing quieren inaugurar cuanto antes el casillero. Obviamente no hay urgencias de ningún tipo a estas alturas del verano, pero conviene abrir la cuenta más pronto que tarde. Al fin y al cabo, los puntos en agosto valen lo mismo que en mayo.

En la capital de la Plana, la semana ha avanzado asida a motivos extrafutbolísticos. Los problemas con los abonos y la inquietud con el funcionamiento de los tornos, tras la lentitud de LaLiga con los nuevos controles de acceso, y los movimientos del mercado, reales o imaginarios, han protagonizado la actualidad. Bien haría el plantel en evitar distracciones, porque el reto que le aguarda esta noche es de los más difíciles del curso.

Un escenario abierto

Es cierto que el potencial del Valladolid es temible (y viene de golear al Ceuta en la primera jornada), pero el Castellón demostró el año pasado que posee las armas suficientes para manejarse en un escenario abierto. No se espera un rival contemplativo ni prudente. Al contrario, el equipo de Guillermo Almada planteó en el debut una presión muy alta. El espíritu ofensivo de ambos equipos puede propiciar un partido atractivo y, de paso, alimentar las opciones locales.

Como fuere, lo primero que debe resolver Johan Plat es la ausencia por sanción de Alberto Jiménez. El líder de la defensa fue expulsado en Santander y para ocupar su lugar asoma un casting de candidatos. Plat puede elegir entre lo conocido (Óscar Gil) o lo novedoso (Brignani o Sienra). Dos de los tres centrales disponibles apuntan a la titularidad, a no ser que el entrenador opte por variar el dibujo de entrada y formar tal y como acabó en la primera jornada, con tres defensas.

El preparador neerlandés insiste en que el dibujo no es lo verdaderamente importante. Con tres o con cuatro, el Castellón sigue persiguiendo el mismo objetivo: ganar solidez defensiva sin perder capacidad de ataque. Por lo pronto, y pese a los buenos propósitos de la pretemporada, encajó tres goles en la primera jornada.

La ofensiva mejoró en la segunda parte, cuando Suero se compinchó con Cala en la doble mediapunta. Es otra variable que Plat tendrá en cuenta. En esa zona recupera a Pablo Santiago, una vez superada la lesión que frenó su ilusionante inicio de verano.

En cuanto a las bajas, sigue sin estar disponible el centrocampista Ronaldo Pompeu, inédito desde su llegada, y tampoco estará Albert Lottin, que se marcha cedido a la segunda división portuguesa. Con todo, se espera continuidad con el once que debutó en Santander. Si acaso, baila la pieza Cipenga.

Continuidad en el Valladolid

Enfrente, el Real Valladolid, que inició el campeonato con buen pie y desea que su paso por Segunda sea efímero. El entrenador Guillermo Almada apuntó en la previa que «seguramente» repetirá el once que goleó al Ceuta. Está pendiente de la posible inscripción de Jaouab, que podría variar la zaga, y cuenta con las dudas físicas de Ponceau y Marcos André. En todo caso, un clásico del fútbol español regresará al SkyFi Castalia, donde no juega desde hace casi dos décadas. Habrá unos 500 pucelanos en la grada.