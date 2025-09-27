La previa: El Castellón B quiere empezar a hacer del Gaetà Huguet su gran fortín

Como fuera de casa le va a costar mucho ganar a este Castellón B, el conjunto de la capital de la Plana tiene que hacerse fuerte ante su afición, en las instalaciones de Gaetà Huguet. En esta ocasión la escuadra albinegra recibe este domingo la visita del Alcoyano (12.00 horas), equipo aguerrido, rocoso y con gente muy experimentada para la categoría, y con un proyecto enfocado para recuperar lo antes posible la Primera Federación.

En el caso del filial castellonense, tras ser goleado en las dos salidas, pretende que su campo se convierta en un fortín y donde los equipos que le visiten sufran más de la cuenta, que no se sientan a gusto. Para ello el Castellón B tendrá que salir intenso y no dejar respirar a su adversario, como sucedió ante el Reus FC Reddis hace 15 días.

Para esta cita el conjunto de la capital de la Plana tendrá la baja segura del central Yeray Izquierdo, lesionado en el campo del Barcelona Atlètic el pasado lunes, al igual que se perderá el partido Isi Alarcón. La novedad será el regreso de Marcos Montero.

Posible once del CD Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Ludo, David Sellés, Alcira; Carlos Segura, Toni Gabarri, Guillem Terma, Nico Font; Miguelón y Enric Gisbert.

Vía: El Periódico de Mediterráneo