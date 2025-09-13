La previa | El Castellón B se estrena en casa contra el Reus

De menos a más fue el Castellón B en su estreno liguero frente al Atlético Baleares. Pero el principal inconveniente con el que se encontró el equipo que entrena Pablo Hernández fue que los errores iniciales le costaron tres goles antes del descanso y eso fue una losa difícil de superar. Ahora el filial albinegro debuta en casa, Gaetà Huguet, y ante su afición (16.00 horas), donde le visita un Reus CF Reddis que también se estrena en Segunda Federación. El partido será dirigido por el colegiado Ángel López del Amo, de la delegación de Terrassa (Barcelona).

Echando la mirada atrás, cabe destacar que ante el Atético Baleares se notó esa inocencia de la primera vez, que todo se hace muy grande hasta que se conoce cómo se las gastan los rivales. Y más en una categoría como Segunda Federación, en la que la mayoría de los equipos cuentan con plantillas con muchos años acumulados. O eres intenso y vas a todas con todo o eres carne de cañón. Y eso es precisamente lo que le pasó en la primera parte a los albinegros.

Para este segundo encuentro de la competición doméstica en el grupo 6, el primero en casa, Pablo Hernández volverá a tener disponibles a todos sus efectivos, salvo el portero Sergi Torner, que irá convocado por el primer equipo tras la lesión de Romain Matthys. En este aspecto, y pese a la derrota inicial, hay muchas opciones de que el entrenador del cuadro albinegro repita el mismo once que perdió en el encuentro del pasado sábado en el campo del Atlético Baleares.

ONCE PROBABLE: Juanki Ferrando; Willmann, David Sellés, Charbel, Álex Alcira; Jorge Domingo, Toni Gabarri, Guillem Terma, Carlos Segura; Miguelón y Nico Font.