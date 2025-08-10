Pretemporada con notable alto: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota

Terminaron los ensayos, los experimentos. El Málaga CF inicia el próximo sábado una nueva campaña con las mejores sensaciones posibles. Porque en cuanto a resultados la pretemporada se ha saldado con notable alto. Tres victorias muy significativas en los tres derbis andaluces que ha disputado, la más sonada la de este sábado en La Rosaleda ante el Betis (3-1), a las que sumar el empate cosechado frente al Al-Wakrah SC catarí (0-0) y una única derrota, la del choque en tierras inglesas con el Oxford United como rival (3-0).

El lunes 7 de julio narrábamos que esta vez el técnico malaguista, Sergio Pellicer, iba a disponer de hasta 40 días para dar forma al nuevo proyecto blanquiazul. Una cifra muy significativa si la comparamos con ese poco margen que dio el ascenso en el último suspiro del play off en Primera Federación. Por entonces habían transcurrido otras 37 fechas desde aquel 2-2 cosechado ante el Burgos en el cierre de LaLiga Hypermotion. Quién iba a decirnos que, con todas las dificultades vividas y por vivir, el camino hasta mitad de agosto fuese a resultar tan positivo.

Los que se fueron

Porque arrancó el trabajo colectivo con una única incorporación, la del regreso de Joaquín Muñoz a su casa. También se había confirmado la renovación de Ramón. Pero por el camino a lo largo del mes de junio habían dicho adiós Antoñito Cordero, Kevin Medina, Manu Molina, Dioni, Roko Baturina o Yanis Rahmani. Luego también hizo las maletas el luso Nelson Monte, con destino a la UD Almería.

Canteranos al poder

Con la cantera otra vez al poder, y refuerzos ilusionantes como el del canterano colchonero Adrián Niño, Pellicer empezó a configurar una plantilla en la que Larrubia, Chupete o Izan Merino tenían que dar definitivamente un paso al frente. El primero lo ha dado de manera superlativa. Basta con observar cómo lideró al Málaga CF este sábado, al ser autor de dos de los tres tantos (golazo incluido) en la victoria contra el cuadro de Pellegrini e Isco. El tercero lo puso Chupete y acortó distancias Cucho.

Otra vez fuera de España

La pretemporada ha deparado importantes novedades en cuanto a su planificación. Han incluido muchos años más tarde un encuentro fuera de España, el reseñado en Oxford, donde se congregaron muchos seguidores malaguistas que por trabajo o vacaciones se encontraban en suelo británico. Y en mitad de la austeridad de estos últimos tiempos, no ha faltado tampoco una pequeña concentración en el Hotel Sol Atalaya Park de Estepona. Fue del 28 de julio al 1 de agosto. En ese tramo se jugó el choque contra el Wakrah SC y, al mismo tiempo, se hicieron los preparativos para tomar el vuelo a Reino Unido.

Después de las tablas a cero contra el equipo catarí, el Kassam Stadium de Oxford vivió un duelo con resultado demasiado abultado. Ante unos 300 aficionados blanquiazules, Mills abrió el marcador nada más superarse la primera media hora de juego. Y en los últimos minutos, del 82 al 86, Brannagan y Moore certificaron la primera y única derrota malaguista de esta meritoria pretemporada.

Para entonces el Málaga CF ya había doblegado a la UD Almería por 2-1 y dianas de Larrubia y Niño en suelo marbellí, además de haberse impuesto al Antequera CF (0-5) y con doblete de Niño y otros tres goles de Chupete, Larrubia y Dani Lorenzo.