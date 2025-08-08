El prestigioso Trofeo Carranza pondrá el broche a la pretemporada del Córdoba CF

Sin apenas tiempo para asimilar todo lo acontecido en el duelo ante el Betis Deportivo, el Córdoba CF viaja este sábado a Cádiz para cerrar la pretemporada con la disputa del Trofeo Carranza. El Cádiz CF será el rival de los cordobesistas en un partido que dará comienzo a las 21.45 horas. Canal Sur 1 ofrecerá en directo el encuentro por televisión. El conjunto blanquiverde jugará el torneo amistoso de verano más importante del fútbol español. Lo disputará un año más tarde de vencer en el Colombino, otro clásico del fútbol veraniego.

El Carranza fue fundado en 1955 como fórmula para paliar una complicada situación económica del club gaditano tras la construcción del estadio que hoy lleva el nombre de Nuevo Mirandilla. Desde entonces, la cita se ha convertido en uno de los torneos veraniegos más simbólicos del panorama nacional. El Atlético de Madrid ostenta el mayor número de títulos en su palmarés (11), seguido del Cádiz CF (10), el Sevilla (7), Real Betis (6), Real Madrid (6) y Barcelona (3). El último campeón fue la Lazio.

El Córdoba CF devolverá así la visita del Cádiz hace dos años a El Arcángel para la celebración de la primera edición del Trofeo Puertas de Córdoba. El conjunto gaditano se llevó aquel trofeo al imponerse en la tanda de penaltis.

Lo más parecido a un partido oficial

El encuentro será a buen seguro lo más similar a un partido oficial de Liga que se haya visto este verano. Para el Cádiz CF es muy importante, ya que se trata de ganar o no el trofeo de la ciudad. Para el Córdoba CF supone afrontar el único partido de la pretemporada ante un rival de su misma categoría. El choque va a celebrarse a solo nueve días del estreno en la Liga, sin más partidos de por medio, por lo que a partir de entonces ya solo podrán arreglarse defectos en los entrenamientos previos al partido de Gijón.

Iván Ania seguirá trabajando con sus jugadores en la mejora del aspecto defensivo, el mayor defecto de su esquema en los partidos jugados hasta ahora. También en la presión alta, que solo en momentos concretos de los partidos ha funcionado como al técnico asturiano le gusta.

Iván Ania saldrá probablemente con un once titular muy diferente al del partido de ayer. Habituales como Carlos Marín, Álex Sala, Isma Ruiz, Jacobo o Carracedo, suplentes ante el Betis Deportivo, podrían algunos de ellos volver a la alineación inicial. Sergi Guardiola, titular en los dos primeros amistosos y suplente en los dos últimos, también podría regresar al once. Calderón, Dalisson y Adilson serán previsiblemente las ausencias en la convocatoria.

Tres derrotas consecutivas

Aunque en la pretemporada los resultados sean lo de menos, una victoria le vendría muy bien al Córdoba después de encajar tres derrotas seguidas ante el Betis (3-4), el Al Arabi (0-3) y el Betis Deportivo (0-1). Sobre todo porque tras este partido llegará el estreno en la Liga.

Al Cádiz CF tampoco le ha ido bien en la pretemporada. El bloque que dirige Gaizka Garitano viene de perder por 0-3 ante el Ceuta, un recién ascendido a Segunda. También le goleó el Leiria portugués (1-5). Sin embargo, derrotó a Las Palmas (2-1). El club gaditano, al igual que el cordobés, se ha mostrado muy activo este verano. Dos de sus fichajes han sido exjugadores cordobesistas, en concreto el central Jorge Moreno y el mediocentro Yussi Diarra.

El equipo que entrena Iván Ania contará a buen seguro con el apoyo de centenares de aficionados que se desplazarán desde Córdoba o desde localidades cercanas a Cádiz por estar de vacaciones.