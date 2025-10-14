El presidente de San Lorenzo, evacuado y escondido en un coche de policía: "Salió como una rata"

Arde San Lorenzo. La tensión entre los aficionados y la directiva empieza a rozar la violencia. La gente está 'harta' de la situación que se está viviendo en el club argentino y piden la dimisión de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. La crisis institucional parece no tener fin. Lo que empezó como una gestión con promesas de recuperación deportiva y económica terminó en caos, con el presidente amenazado por los aficionados y teniendo que salir escoltado.

La escena del lunes, con socios autoconvocados en la sede de Avenida La Plata y Moretti saliendo agachado, escoltado por la policía, se convirtió en una imagen de película que marcará la historia del club. Fue una convocatoria espontánea. No hubo banderas políticas ni presencia de barras, sino socios, cansados de la situación institucional y de la falta de respuestas. “Esto es más importante que la Libertadores”, dijo uno de ellos ante las cámaras, reflejando el descontento.

El presidente llegó al club a las 4 de la tarde y se marchó sobre las 7 en medio de los disturbios de la policía. "Miren la imagen de cómo se va a ir, como una rata. No tiene derecho de hacerle esto al Ciclón. Si tienes un poco de amor por San Lorenzo te tienes que ir", pedían los comentaristas de TyC Sports en su retransmisión.

Acusado de corrupción

La razón del descontento de la afición se debe a varios escándalos de Moretti. Está siendo investigado por administración fraudulenta después de que una cámara oculta lo grabara recibiendo 25.000 dólares de una madre para, presuntamente, incorporar a su hijo al equipo juvenil. "Ladrón, hijo de... La concha de tu madre", se escuchaba de decir a los presentes mientras ingresaba en comisaría. "La imagen es una vergüenza. ¿Así vas a gobernar a San Lorenzo? Tienes que renunciar ya", decían los aficionados.

Al presidente se le acusa de malversación, y pese a que el equipo es sexto en la tabla, Moretti se alejó del cargo en setiembre en medio de acusaciones de corrupción. Esto llevó a una renuncia masiva de directivos y la declaración de "acefalía" en el club.

En octubre de 2025, Moretti fue habilitado para volver a la presidencia tras una resolución judicial que declaró "irregular" la acefalía del club. También ha sido acusado de presuntamente romper el Artículo 22 del Código de Ética de la AFA sobre "Cohecho y corrupción".