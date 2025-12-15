El presidente de la RFEF anuncia nuevas herramientas para el CTA

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) celebrará en 2026 un congreso internacional de arbitraje y también la presentación esta jornada de las actas en tiempo real, una nueva herramienta que se va a llamar marcadores RFEF.

"En unos minutos conoceremos una nueva herramienta, las actas en tiempo real, iniciativa que va a permitir a los árbitros ir anotando datos en tiempo real, a través de una tecnología inteligente, en nuestras principales competiciones de fútbol y fútbol sala, y que garantizará, por ejemplo, acceder a los resultados oficiales actualizados al momento, que se va a llamar marcadores RFEF", avanzó ante la Asamblea que la RFEF celebra este lunes en la Ciudad del Fútbol.

Louzán, que mañana cumplirá un año en el cargo, destacó el trabajo hecho en este tiempo para conseguir "la unión del fútbol" y que la RFEF sea la casa del fútbol, donde "entran todos para hablar y llegar a consensos y también los cambios introducidos en el arbitraje, con la creación de la Comisión de Reforma del sistema arbitral, que sigue trabajando por el fútbol español y sumando iniciativas y consensos.

"Hemos dado un nuevo impulso al Comité Técnico de Árbitros, que ha realizado una transformación valiente. Esta temporada, se ha nombrado un Comité de Expertos que está trabajando, entre otros temas, para objetivar la labor arbitral y facilitar las designaciones según el rendimiento", señaló.

El presidente insistió en que "como parte de la vocación de la Federación y del Comité por ser más claros, transparentes y reflexivos, se ha puesto en marcha la revisión semanal de las jugadas, con un fin didáctico, transparente y explicativo para los aficionados en general y para todos los actores del mundo del fútbol en particular. Es nuestro nuevo 'Tiempo de revisión'".