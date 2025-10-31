El presidente de un club de Rumanía juega un partido de Copa a sus 61 años

De película lo que se vivió este miércoles en la tercera división del fútbol rumano. El presidente y propietario del CS Sănătatea Cluj, Aurelian Ghisa, saltó al campo en un partido de Copa contra el Universitatea Craiova...a sus 61 años.

Ghisa entró al terreno de juego en el minuto 44 de la segunda parte, convirtiéndose así en el futbolista más veterano en disputar un partido oficial en las tres divisiones rumanas. "Fue fantástico. Siempre quise estar con los jugadores, apoyarlos y sentir el juego desde dentro. Quizás les transmití un poco de confianza. Si el equipo necesita ayuda, por supuesto que iré. Me hago el chequeo médico todos los años", contó el presidente.

El entrenador, Vasile Miruta, le había prometido minutos: "Lo pondré al final. Por lo que hace por este club, se lo merece".

"Mi motivación nace de mi pasión por el fútbol y de la voluntad de no rendirme. Entreno una o dos veces por semana con los jugadores. La edad no me limita, quizá sea un poco más lento, pero eso no es un problema", explicó Ghisa tras el encuentro, que acabaron perdiendo 1-4.

Por muy insólito que parezca, no era la primera vez que el polivalente propietario del Sănătatea Cluj, vivía un torneo nacional desde el césped. En 2011, también disputó los últimos nueve minutos de un partido de la Copa de Rumanía, en el que su equipo cayó 4-0 ante el Steaua de Bucarest, campeón de Europa en 1986 tras vencer al Barça en la final. A pesar de aquella derrota, Ghisa ofreció a sus jugadores una prima de 500 euros por el esfuerzo.