Preocupación 'txuri-urdin': la Real no va al mercado

Se está terminando el mes de julio, llevaremos un mes de mercado de fichajes oficial y, a 20 días del primer partido de LaLiga EA Sports, la Real Sociedad es uno de los dos equipos que todavía no se ha reforzado. Al contrario, se ha debilitado. Ha tenido varias salidas, siendo la más relevante la de Martín Zubimendi rumbo al Arsenal de Arteta. Además, ha habido cambio de entrenador y Sergio Francisco es el sustituto de Imanol Alguacil. Es por ello que la afición 'txuri-urdin' está intranquila y pide fichajes urgentemente...así como su estrella Take Kubo.

La Real Sociedad no se puede relajar. El resultado de la temporada 24-25 no se lo permite, pero de momento no parece que se vaya a retomar la buena dirección. El club donostiarra terminó la liga en 11ª posición, a seis puntos de las competiciones europeas, pero fuera de combate unas cuantas jornadas antes de que terminara la campaña. En Europa League cayó eliminado en octavos de final por el finalista Manchester United, en una eliminatoria muy polémica (2-5 global). La única nota algo positiva de la temporada fue su participación en la Copa del Rey, donde se quedó a un paso de alcanzar la final. Peleó hasta la prórroga ante un Real Madrid que se clasificó por la vía de la épica (4-5 global). Todo esto llevó a Imanol Alguacil a tomar una decisión. Su determinación para tomar la puerta de salida fue la gota que colmó el vaso, tras un año muy gris en San Sebastián.

Un nuevo proyecto

El cambio de entrenador no es el único movimiento que se ha producido en la parcela deportiva blanquiazul. Tras nueve años como director deportivo de la entidad, Roberto Olabe decidió dejar el cargo tras llevar a cabo un gran trabajo. Su sustituto es su mano derecha, el donostiarra Erik Bretos. De esta manera, se ha iniciado un nuevo proyecto de la mano del dúo Francisco - Bretos. Sergio Francisco da el paso a primer entrenador 'txuri-urdin' tras tres temporadas al mando del filial realista, que la última temporada ha ascendido a la Liga Hypermotion. Tras el nuevo entrenador, faltan los protagonistas en el césped: los jugadores.

De momento, aparte de los jugadores que volvieron de cesión (Urko, Karrikaburu, Gorrotxategi, Sadiq y Carlos Fernández), solo se han producido bajas: Aguerd (fin de cesión), Magunazelaia (SD Eibar), Olasagasti (Levante UD) y Zubimendi (Arsenal FC). Sin duda, esta última es la más importante. Pese a dejar alrededor de 66 millones de euros en las arcas vascas, la baja del mediocentro donostiarra es muy sensible. El jugador de la selección española era el faro del equipo y todo el juego pasaba por él. Sin embargo, algo más preocupante es que aún no se ha fichado un sustituto. Cierto es que ha regresado Jon Gorrotxategi tras su excepcional temporada en el Mirandés, pero aún no alcanza el gran nivel de Zubimendi.

Zubimendi ya es 'gunner' / Arsenal

De momento, en la órbita de los despachos de Zubieta solo hay rumores y salen nombres a la palestra a cuentagotas. El nombre más cercano es el del defensa brasileño del Brighton, Igor Julio. Para el centro del campo han sonado dos nombres: Marcos Senesi (AFC Bournemouth) y Equi Fernández (Al-Qadisiyah F. C.). Por último, para reforzar la delantera aparece la posibilidad del '9' del Getafe, Borja Mayoral. No es la primera vez que se vincula al punta madrileño con la Real.

La afición y los jugadores se impacientan

En los últimos días, el nerviosismo y las exigencias no han venido solo por parte de la afición, sino también desde dentro del club. Y de un sector muy importante: el vestuario. El nipón Take Kubo, una de las estrellas de la plantilla blanquiazul, mandó un mensaje claro pidiendo fichajes tras el amistoso ante el V-Varen Nagasaki. "Yo dije que iba a ser un año de cambios y que podía haber cambios, mientras fuesen buenos, que sería mejor. Tenemos nuevo entrenador, hay cosas buenas que vienen, pero vamos a ver si viene algún jugador que otro de camino, porque tenemos jóvenes con muchas ganas, pero también necesitamos gente con experiencia o que nos den otro aire", dijo el polivalente jugador, que aprovechó para mandar un mensaje al presidente: "Yo vine aquí rodeado de David Silva, Merino, Zubimendi, Brais, Isak que se fue… Yo no asumía tanto peso, lo hacían ellos, y yo estoy dispuesto a llevar una mochila más grande, pero un club que, según el presi, siempre está aspirando a ganar la Liga todos los años, yo creo que para ganar la Liga se necesita un plus. Estarán en ello los de arriba espero, todavía no he hablado con ellos".

Por otra parte, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, llegó a la concentración 'txuri-urdin' en Yokohama esta pasada madruga y atendió a los medios. Evidentemente, fue preguntado por un tema tan candente como los fichajes, y pidió calma. "Tranquilidad con los fichajes. El entrenador nos transmite mucha calma con lo que tiene ahora mismo. No va a haber ninguna sorpresa hoy o mañana. La semana que viene tenemos una reunión para afrontar todo", transmitió el máximo dirigente. Queda poco más de un mes de mercado de fichajes y la Real va a contratiempo para reforzar una plantilla que ahora mismo no puede aspirar a las cotas que quiere alcanzar a final de temporada.