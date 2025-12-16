Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Premios The Best, en directo: última hora, ganadores y reacciones de la gala de la FIFA

Este martes a las 18 horas, se conocerán los vencedores a mejor jugador y jugadora del año 2025

Aitana Bonmatí en la gala The Best 2024

Aitana Bonmatí en la gala The Best 2024 / Getty Images

Mario Roldán

Mario Roldán

Este martes 16 de diciembre a las 18 horas tiene lugar en Doha la ceremonia del The Best 2025. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí parten como favoritos para proclamarse como mejor jugador y jugadora del año, aunque también se otorgan otros galardones a la mejor afición o aficionado, los reconocimientos a los mejores porteros, los goles más destacados del año o el premio al Fair Play. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

