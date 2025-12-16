Premios The Best, en directo: última hora, ganadores y reacciones de la gala de la FIFA

Este martes 16 de diciembre a las 18 horas tiene lugar en Doha la ceremonia del The Best 2025. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí parten como favoritos para proclamarse como mejor jugador y jugadora del año, aunque también se otorgan otros galardones a la mejor afición o aficionado, los reconocimientos a los mejores porteros, los goles más destacados del año o el premio al Fair Play. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Por su parte, Gianluigi Donnarumma ha ganado el trofeo a mejor portero del año 2025. El actual guardameta del Manchester City realizó grandes actuaciones en la Champions con la camiseta del PSG, que permitieron a los parisinos conquistar la primera 'Orejona' de su historia.

El galardón al Fair Play de la FIFA se lo ha llevado Andreas Harlass-Neuking. El médico del SSV Jahn Regensburg salvó la vida de un aficionado durante un partido de la 2.Bundesliga el pasado mes de abril.

Hannah Hampton ha sido nombrada la mejor portera del año, gracias a sus actuaciones con el Chelsea y, especialmente, con la selección inglesa, con la que ganó la Eurocopa.

A pesar de que la ceremonia empieza a las 18 horas, la FIFA ya ha anunciado los primeros ganadores.