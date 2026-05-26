Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia se va del BarçaAlexia BarçaPalmarés AlexiaDespedida AlexiaJulián ÁlvarezChampions Camp NouCasadóClasificación Giro ItaliaFinal Conference RayoFinal Champions PSG ArsenalTomás RonceroOrden Juego Roland GarrosToni NadalClementeHija GuardiolaGuardiolaGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesPlayoffs ascenso Primera RFEFJubilación flexibleMaldiniDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

Gala Woman&SPORT

Premio Directiva: Marian Mouriño

La empresaria se ha abierto camino en el mundo empresarial y concretamente en el de la dirección logrando la presidencia de un club de fútbol, el Real Club Celta de Vigo.

Marian Mouriño: "Una mujer puede estar en cualquier sector si se prepara y se atreve"

Marian Mouriño: "Una mujer puede estar en cualquier sector si se prepara y se atreve"

Marian Mouriño: "Una mujer puede estar en cualquier sector si se prepara y se atreve" / Laura Campuzano

SPORT.es

SPORT.es

La presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, recibió el Premio Directiva Woman&SPORT 2026 en reconocimiento a su liderazgo y a su papel pionero al frente del club gallego. Mouriño hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta del Celta en sus más de cien años de vida y actualmente es la única presidenta de un club de LaLiga masculina.

Su gestión ha estado marcada por una visión moderna, cercana y ambiciosa, apostando por reforzar la identidad del club, impulsar la cantera y acercar todavía más el Celta a su afición siempre con una gestión económica pridente. Bajo su mandato, la entidad vive una etapa de crecimiento deportivo y social que la ha consolidado como una de las grandes referentes femeninas en la dirección deportiva y empresarial en España. Uno de sus logros fue la creación del equipo femenino, As Celtas, en la pasada temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL