Gala Woman&SPORT
Premio Directiva: Marian Mouriño
La empresaria se ha abierto camino en el mundo empresarial y concretamente en el de la dirección logrando la presidencia de un club de fútbol, el Real Club Celta de Vigo.
La presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, recibió el Premio Directiva Woman&SPORT 2026 en reconocimiento a su liderazgo y a su papel pionero al frente del club gallego. Mouriño hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta del Celta en sus más de cien años de vida y actualmente es la única presidenta de un club de LaLiga masculina.
Su gestión ha estado marcada por una visión moderna, cercana y ambiciosa, apostando por reforzar la identidad del club, impulsar la cantera y acercar todavía más el Celta a su afición siempre con una gestión económica pridente. Bajo su mandato, la entidad vive una etapa de crecimiento deportivo y social que la ha consolidado como una de las grandes referentes femeninas en la dirección deportiva y empresarial en España. Uno de sus logros fue la creación del equipo femenino, As Celtas, en la pasada temporada.
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