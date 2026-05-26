Premio Directiva: Marian Mouriño

La presidenta del RC Celta de Vigo, Marián Mouriño, recibió el Premio Directiva Woman&SPORT 2026 en reconocimiento a su liderazgo y a su papel pionero al frente del club gallego. Mouriño hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta del Celta en sus más de cien años de vida y actualmente es la única presidenta de un club de LaLiga masculina.

Su gestión ha estado marcada por una visión moderna, cercana y ambiciosa, apostando por reforzar la identidad del club, impulsar la cantera y acercar todavía más el Celta a su afición siempre con una gestión económica pridente. Bajo su mandato, la entidad vive una etapa de crecimiento deportivo y social que la ha consolidado como una de las grandes referentes femeninas en la dirección deportiva y empresarial en España. Uno de sus logros fue la creación del equipo femenino, As Celtas, en la pasada temporada.