La predicción de Maldini para el Liverpool-Real Madrid: "Lo veo favorito"

Martes de Champions. El Real Madrid se verá las caras con el Liverpool en un duelo que, sobre el papel, promete ser muy reñido. Los de Xabi Alonso llegan en uno de sus mejores momentos, con un Kylian Mbappé estelar. En cambio, el equipo inglés todavía no acaba de dar con la tecla en este inicio de competición.

Una de las personas que quiso analizar cómo será el encuentro entre ambos equipos fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien publicó un video en YouTube para comentar cómo llegan los dos conjuntos al duelo de esta noche.

El comentarista de Movistar+ empezó diciendo que estará presente en Anfield, un estadio que siempre le impone y donde ha vivido grandes partidos. "Es un sitio muy bonito para ver fútbol, una auténtica maravilla para disfrutar", reconoció.

El analista aseguró que "vamos a ver un partido tremendo, porque el Madrid llega bien, pero no las tengo todas conmigo". El equipo de Xabi Alonso le sigue generando muchas dudas, especialmente en el juego colectivo.

Uno de los jugadores que está dando un paso hacia adelante es Jude Bellingham, según comentó. "Es un partido para él muy especial, donde ha jugado, por supuesto, con su país partidos importantes". Otro que sigue destacando es Mbappé, que quiere "quitarse la espina de la temporada pasada".

Mbappé rodeado de defensas del Liverpool / EFE

Maldini recordó que la visita del Madrid a Anfield la temporada pasada fue desastrosa, donde Mbappé falló un penalti y Güler no participó en el juego del equipo. Una situación que, a priori, tendría que ser distinta esta temporada.

"El Madrid llega bien, en cuanto a resultados, llega bien en cuanto a juego, pero tengo ganas de verle contra un equipo como el Liverpool", comentó. Uno de los problemas que se puede encontrar el conjunto de Xabi Alonso es la presión alta del Liverpool y el balón parado.

El comentarista de Movistar+ explicó que "el Liverpool se juega más que el Real Madrid", porque necesita los puntos. Sin embargo, la predicción de Maldini es la siguiente: 20% al Liverpool, 35% al empate y 45% a la victoria del Madrid. "Veo favorito al Real Madrid en Anfield", concluyó.