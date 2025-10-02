Los posibles rivales del Málaga CF en la Copa del Rey

El próximo lunes 6 de octubre se llevará a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y el Málaga CF y el resto de equipos de la provincia malagueña -Juventud de Torremolinos, Antequera y Estepona- ya conocen a sus posibles rivales. La RFEF ha introducido novedades y una de ellas es la creación de diferentes grupos geográficos para conformar los emparejamientos de las primeras rondas, por lo que el número de posibles enfrentamientos ha quedado acotado.

Grupo 3 del sorteo de Copa

La Federación ha conformado cuatro grupos geográficos diferentes para el sorteo de esta primera ronda de Copa del Rey. Y los malagueños están en marcados en el 3 junto al resto de andaluces y equipos de la comunidad valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla. En total son 34 clubes en este grupo, divididos por categoría:

Primera División: Villarreal, Real Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche.

Segunda División: Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, MÁLAGA CF, Castellón y Ceuta.

Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Real Murcia, ANTEQUERA CF Y JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF.

Segunda RFEF: Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Atlético Antoniano, CD ESTEPONA, Puente Genil, Lorca Deportiva y Real Jaén.

Tercera RFEF: Roda, Ciudad de Lucena y Cieza.

Copa Federación: Orihuela y CD Toledo.

Eliminatoria previa: Ganador del Manises-Los Garres, Ganador del Sporting de Ceuta-Maracena y Ganador del Atlético Melilla-Palma del Río.

Formato del sorteo

Como es habitual en la Copa, se irá emparejando a los rivales de inferior categoría con los de mayor categoría, para estas eliminatorias a partido único que se jugarán en el campo del club de menor categoría. Por tanto, con esta composición, al Málaga CF solo le puede tocar un rival de Tercera o Segunda RFEF. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que se repita el emparejamiento de la pasada temporada entre el Estepona y el equipo blanquiazul.

Por su parte, al Antequera y al Juventud de Torremolinos, ambos de Primera RFEF, le puede caer un equipo de su misma categoría, por lo que podrían enfrentarse entre ellos en un derbi provincial, o un equipo de Segunda RFEF. Mientras que al CD Estepona la tocará uno de Segunda División o de Primera RFEF.

Este sábado se definirán las tres eliminatorias de la ronda previa y ya tendrán nombre y apellidos todos los componentes de este grupo 3 para el sorteo del próximo lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En esta primera ronda participarán 112 equipos. Los cuatro clubes que participan en la Supercopa (Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic) están exentos de las dos primeras eliminatorias. Esta primera fase se disputará del martes 28 al jueves 30 de octubre.

Vía: La Opinión de Málaga