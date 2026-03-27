¿Es posible llegar a Primera División desde Cuarta Catalana? Así funciona el Inter Barcelona FC: "En el fútbol las matemáticas no existen"

De Cuarta Catalana a Primera División. Y si es en tan solo nueve años, mejor que mejor. El fútbol a veces nos deja historias inverosímiles como la que ideó Dong Ren, ex CEO del Birmingham hace unos años. Todo nace de un proyecto fundado en 2022 bajo el nombre de International Barcelona Football Group, cuyo objetivo era equipararse en Catalunya a Barça y Espanyol a nivel de profesionalización y constituir una fundación de fútbol profesional y un complejo que incluyese un club de fútbol y campos homologados según la normativa FIFA con todo tipo de instalaciones.

"Dong Ren es una persona muy inquieta, está constantemente dándole vueltas a la cabeza, es un apasionado del fútbol. Cuando me propone esto y me explica el porqué en Barcelona, es porque hay muy buena materia prima, muy buenos jugadores, hay mucho potencial y cree que es una ciudad donde se puede empezar este tipo de proyectos", explica David Karanka en una entrevista para SPORT sobre la mente que ideó este proyecto.

David Karanka, entrenador del Inter Barcelona / INTER BARCELONA

De Cuarta Catalana a LaLiga en 9 años

El club de fútbol como tal, el Inter Barcelona FC, se fundó en 2023 en Barcelona, con la ambición de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional español comenzando desde lo más bajo, la Cuarta Catalana, que equivale a la décima división nacional. "Nuestro objetivo es descubrir jugadores de fútbol profesionales y no profesionales talentosos en todo el mundo y brindarles capacitación integral y oportunidades para participar en ligas profesionales. Partiendo de una liga de nivel inferior, nuestra ambición es escalar hasta el nivel más alto del fútbol español, LaLiga, dentro de 9 años", aseguraban en la web del club.

Con sede en las instalaciones CEM Júpiter, cuenta incluso con tienda online propia, donde se venden desde equipaciones del primer equipo (49,99€) hasta accesorios de todo tipo (bufandas, llaveros, fundas de móvil...). También se publicita en redes sociales, donde genera contenido activo tanto en Instagram (41.300 seguidores) y TikTok como en YouTube, donde emite sus partidos en directo cada fin de semana.

Al cargo de los banquillos prácticamente desde el primer día está David Karanka, hermano de Aitor Karanka, exayudante de José Mourinho en el Real Madrid: "Cuando me llega un proyecto, valoro mucho la persona que me llama, lo importante es conocer a las personas independientemente del nivel del proyecto. Conocí a Dong Ren en Birmingham, en mi etapa allí como asistente del primer equipo. Siempre me ha tenido en cuenta para sus trabajos y, en el momento que me llama, estoy trabajando en Panamá como primer entrenador, me explica la idea que tiene en la cabeza. Cada idea que me iba diciendo, cada cosa que me iba comentando, todo tenía sentido. Me convence sabiendo que no iba a ser sencillo".

Dos ascensos meteóricos...

Como no podía ser de otra forma, el club arrancó hace un par de años en la categoría más baja del fútbol regional de Catalunya, la Cuarta Catalana. Y, lógicamente, arrasó de principio a fin hasta el punto de registrar unas estadísticas de récord, sumando 76 puntos de 78 posibles. Fueron 25 victorias, un empate y ninguna derrota en 26 jornadas, con una diferencia de goles de +100, con 119 tantos a favor y tan solo 19 recibidos.

Por poner en contexto estos datos, el segundo clasificado ese año fue el Canyelles, que finalizó la liga con 65 puntos, pinchó en cinco encuentros (2 empates y tres derrotas), anotó 64 goles y encajó 24, dejando una diferencia de +40.

Así, el Inter Barcelona ascendió en 2024 a Tercera Catalana, donde vivió una temporada similar en cuanto a registros: protagonizó un nuevo 'paseo' hasta sumar 75 puntos de 90 posibles. Cosechó 24 victorias, 3 empates y 3 derrotas, llegando hasta los 95 goles a favor y encajando tan solo 31. Le sacó 11 puntos a La Salle Bonanova, que se clasificó para el play-off, y 14 a la Guineueta B, primer equipo en situarse en zona de permanencia.

Pese a que el nivel de las categorías regionales de Catalunya suele ser bastante alto y cuesta mostrar tanta superioridad partido tras partido, el poderío del Inter Barcelona permitió hacer frente a cualquier adversidad y sumar su segundo ascenso en dos años, que quiso celebrar con la creación de dos equipos juveniles con los que busca nutrir de talento al primer equipo.

... pero Segunda Catalana ya no es un paseo

Y así llegaron a la Segunda Catalana, división en la que compiten en la actualidad y en la que están sufriendo más de la cuenta. Con 23 jornadas disputadas, el Inter Barcelona no solo no es líder del Grupo 2, sino que ni siquiera ocupa plaza de play-off de ascenso, lo que demuestra la dificultad de subir de categoría año tras año pese a empezar arrasando desde cero: "Este año en Segunda Catalana hay mejores equipos, hay mejores jugadores, mejores entrenadores y es lo que nos está costando".

"Cada categoría va a su nivel. Tenemos ciertos hándicaps, como que entrenamos por las mañanas por hacerlo de forma profesional, pero nos encontramos que muchos jugadores trabajan o estudian por las mañanas y es complicado reforzarte con jugadores de nivel", analiza Karanka sobre el pequeño bajón del equipo, aunque el técnico quiere dejar claro que no existe ventaja económica en cuanto al salario de los futbolistas: "Mucha gente se piensa que aquí los jugadores cobran un dineral, que parece que es un equipo profesional. Una cosa es trabajar como un equipo profesional, pero otra cosa es que los jugadores tengan un salario fijo, y no es así, solo tienen alguna bonificación por ganar partidos".

Cabe recordar que tan solo el líder asciende directamente, mientras que del segundo al quinto disputarán la promoción de ascenso, por lo que en estos momentos el Inter Barcelona se quedaría sin opciones de subir de categoría. Los de David Karanka son sextos con 34 puntos, a cuatro del quinto clasificado (38) y a 16 puntos del líder Torelló (50), a quien precisamente derrotaron el pasado fin de semana. El equipo, que solo había cosechado tres derrotas en las anteriores dos temporadas, suma ahora 9 partidos perdidos y 4 empatados, con un balance equilibrado de 36 goles a favor y 36 en contra a falta de siete jornadas por disputarse.

"Hay que tener los pies en el suelo"

¿Sería un fracaso no ascender este año? Karanka tiene la respuesta: "Cuando lo das todo, no lo concibo como fracaso o decepción. Aquí se dijo desde el primer día, y soy consciente, que el objetivo cada temporada es ascender, pero hay que tener los pies en el suelo y saber la situación el club actualmente".

David Karanka dirige una sesión de entrenamiento del Inter Barcelona / INTER BARCELONA

"Llevo muchos años siendo tanto jugador, como asistente, como primer entrenador y en el fútbol las matemáticas no existen. Dos más dos no es cuatro, se dice muchas veces, pero es que es así. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Incluso hablando con otros entrenadores de esta categoría me están diciendo que esta temporada está todo mucho más igualado que temporadas anteriores, que hay equipos que se han reforzado bien, que hay mucha igualdad. No sé exactamente en qué posición pensábamos estar a estas alturas, pero sí que sabía que iba a costar", añade el técnico.

El hecho de no subir de categoría este año supondría un pequeño revés para las aspiraciones del club, según el objetivo que se marcan desde su fundación, pero el mensaje que se quiere trasladar es otro: "Es verdad que es muy ambicioso, no es sencillo el ascender cada temporada y lógicamente creo que no lo ha conseguido nadie nunca. Pero está claro que lo que quiere transmitir el club es que la persona que se quiera unir a nosotros, tanto de jugador como en cualquier puesto, tiene que saber dónde viene. La exigencia es máxima, la ambición es máxima y en ese sentido no me parece mal".

Instalaciones nivel élite

Porque el proyecto del Inter Barcelona va más allá de lo que suceda en el terreno de juego. De hecho, uno de los grandes planes que Dong Ren tiene en mente es la creación de un gran complejo deportivo y empresarial de nueva generación, el 'Inter Barcelona Elite Performance Center'.

"Dong me ha comentado que lleva ya tiempo moviéndose para poder encontrar el terreno adecuado, la zona adecuada para llevar a cabo ese proyecto tan ambicioso, pero también sabemos que es complicado, que no es tan sencillo, al final siempre suele salir alguna traba. Pero él no para, está constantemente mirando opciones. Me consta que sigue haciéndolo y la idea es que en unos meses, cuanto antes sea posible, poder tener esa zona para poder ubicar esa ciudad deportiva", explica Karanka sobre el futuro complejo deportivo.

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Y desvela más planes ambiciosos del dueño de la entidad: "Aparte de la ciudad deportiva para nuestro club en sí, Dong lo que tiene pensado es también tener campos de fútbol de entrenamiento para equipos que quieran venir a hacer algún stage, equipos profesionales e incluso jugadores extranjeros. Es algo muy completo y se necesita un terreno importante para poder llevar a cabo este proyecto. Esperemos que en los próximos meses se pueda conseguir".