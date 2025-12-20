El portero del Talavera de la Reina, retratado en redes tras su confesión en 'El Chiringuito': "Soy madridista desde pequeño"

El Real Madrid sufrió de lo lindo para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey. Xabi Alonso tuvo que recurrir a sus titulares y a Kylian Mbappé, que aún no está completamente recuperado, para eliminar al Talavera de la Reina, equipo de Primera Federación. La situación en el club blanco cada vez resulta más preocupante.

El conjunto merengue no ganó con facilidad (2-3), en un partido marcado por la polémica arbitral. El primer gol llegó tras un penalti inexistente, mientras que en la segunda parte no se señaló un claro penalti a favor del Talavera de la Reina.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Jaime González, portero del Talavera de la Reina, quien no logró detener el penalti de Mbappé y cometió un error en el tercer gol del Real Madrid, a pesar de su gran partido bajo palos. En rueda de prensa, afirmó que el equipo de Xabi Alonso terminó el partido en el Municipal El Prado "perdiendo tiempo" y "encerrados en su área".

Su participación no quedó ahí, ya que fue invitado a 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, para explicar cómo había vivido jugar contra el Real Madrid, pero también para analizar toda la polémica.

Solo al pisar el plató de televisión de Mega, el portero confesó que jugar contra el Madrid fue un sueño: "Además, yo que soy madridista desde pequeño".

Sobre las jugadas polémicas, no quiso mojarse en 'El Chiringuito': "A ver yo creo que se ha visto lo que ha pasado".

La confesión de que es del Real Madrid ha generado un gran revuelo, ya que, gracias a las redes sociales, se ha descubierto que el portero del Talavera de la Reina tiene en el balcón de su casa una bandera del Barça.

Además, en una foto se le puede ver con el chándal del Barça, mientras realiza una excursión por la montaña. Las redes no dan crédito con la mentira contada en 'El Chiringuito': "No entiendo que quiere ganar diciendo que es del Madrid" o "muy madridista no es".