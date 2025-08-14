Suscripción

sport

Directos

El portero del debut del Real Zaragoza ya está inscrito: Adrián Rodríguez ya aparece en LaLiga

Con Paulino también en la lista, el único fichaje que queda por dar de alta es Valery

Adrián, con Txema Indias durante su presentación

Adrián, con Txema Indias durante su presentación / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Zaragoza

A cuentagotas ha ido inscribiendo el Real Zaragoza a sus nuevos futbolistas en LaLiga. Los dos últimos en sumarse a la lista son Paulino y Adrián Rodríguez. El caso del arquero era primordial porque, tras el adiós de Poussin, el español es el único portero de la primera plantilla blanquilla y será el titular en el estreno de los de Gabi ante la Real Sociedad

Ya lo estaban los jugadores que primero llegaron en el verano: Tachi, Radovanovic, Pomares y Sebas Moyano. Se espera que durante las horas que faltan para el debut, el club haga lo propio con Valery. Además, tampoco aparecen en LaLiga Francho y Toni Moya, que como han renovado este año sus contratos deben volver a ser inscritos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas