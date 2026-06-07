¡Porcinas FC se coronan campeonas de la Queens League Spain Next Level!

¡La nueva Queens League Spain Next Level, de Gerard Piqué, ya tiene a su primera campeona de la historia. Porcinas FC se llevó el título tras las cinco jornadas de fase final, que no solo dejaron auténticos golazos para el recuerdo de todos, sino que además revoluzionaron el ecosistema del fútbol femenino en España.

El objetivo era claro: llevar el deporte femenino al siguiente nivel acercándolo a una nueva generación de fans y futbolistas. Y para conseguirlo, no podían faltar los fichajes estrella. Cristina Pedroche, Vicky López, Mar Lucas, Celia Reina, Lia Sikora, Uxue, Clers, Lluna Clark, Andrea Garte y Abril Cols, se han convertido en las nuevas reinas de la Queens League, dando puro espectáculo día tras día en el Cupra Arena.

Porcinas FC se despidió del CUPRA Arena coronándose campeonas de la Queens League Spain Next Level. Las de Ibai y Gemita golearon a Ultimate Móstoles (8-3) en la gran final para hacerse con su primer título de la Queens League tras un partido perfecto a nivel coral.

La Final Four de la Queens League Spain Next Level arrancó al ritmo de Mar Lucas. La cantante y presidenta de Fun-Hadas FC puso el CUPRA Arena patas arriba con su actuación musical para dar inicio a una jornada que pasará a la historia de la competición.

Ultimate Móstoles llegó a la ansiada final tras superar a Las Pilares FC (4-5) en un partido abierto hasta el pitido final. Pese a que Claudia Zornoza anotó un hat-trick para poner por delante al conjunto de Marina Rivers y Luci Borro durante el partido, las leonas de Móstoles acabaron remontando el partido en el modo Matchball.

Mucho menos igualada estuvo la segunda semifinal entre Saiyans FC y Porcinas FC. El conjunto de Ibai e Gemita golearon sin piedad a las de Totakeki (1-6) para avanzar a la final cómodamente.

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Pero eso no es todo. La Final Four de la Queens League Spain Next Level también tuvo tiempo para un divertido concurso entre presidentas que acabó con un dulce castigo. Finalmente quien se llevó el tartazo como representante del equipo perdedor fue Lluna Clark, que terminó persiguiendo a Gemita por el césped del CUPRA Arena.