La popular serie de televisión Ted Lasso homenajea a Johan Cruyff

La serie de televisión que trata sobre el ficticio entrenador Ted Lasso ha dedicado uno de sus episodios al exfutbolista del Barça y el 'Fútbol Total' En el nuevo episodio aparecen imágenes del virtuoso juego de Cruyff y se explican los detalles de su fútbol

La serie de televisión Ted Lasso ha dedicado uno de sus episodios a Johan Cruyff y el 'Fútbol Total'. La popular comedia se basa en un entrenador de fútbol americano, Ted Lasso, que es contratado para entrenar a un equipo de futbol, el AFC Richmond, que juega en la Premier League.

En los diferentes episodios, la serie televisiva presenta a varios personajes y momentos del mundo futbolístico combinando comedia e historia.

Ahora, será el turno para recordar y homenajear a Johan Cruyff y a los principios de su estilo conocido como 'Fútbol Total'.

Popular TV show Ted Lasso featured Johan and the principles of Total Football in their latest episode. 🍿 pic.twitter.com/SMGNM6s8XA