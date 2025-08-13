Pomares y Saidu ganan enteros para ser los centrales en Anoeta

Carlos Pomares y Yussif Saidu apuntan a ser los centrales de circunstancias que formarán de inicio en el estreno liguero del Real Zaragoza el domingo en Anoeta. A expensas de que Txema Indias se saque de la manga en las próximas horas el fichaje de un zaguero para, de este modo, cumplir con las expectativas expuestas por Gabi, y si, como parece, Radovanovic no se recupera a tiempo de su esguince de tobillo, el conjunto aragonés comenzará el campeonato con una defensa de circunstancias en la que los dos centrales no serán especialistas, sino futbolistas reubicados.

Ya dejó alguna pista el técnico al elegir la formación inicial del último amistoso de pretemporada ante el Huesca. Entonces, Gabi recurrió ya a Saidu y Pomares ante las bajas de los tres centrales de la primera plantilla (Kosa, Tachi y Radovanovic), todos ellos lesionados. Además, el entrenador zaragocista retiró pronto del campo a Saidu para no correr más riesgos y situó en su lugar a Juan Sebastián como acompañante de Pomares en el centro de la retaguardia. Otra reubicación, en esta ocasión, de un lateral diestro. El canterano, por cierto, no lo hizo mal, si bien la temprana expulsión de Diego Aznar que dejó al Huesca en inferioridad numérica durante casi toda la segunda parte, restó exigencia a la cita.

No hay muchas más alternativas, en todo caso. Andrés Borge es una y Barrachina, del filial, la otra. No parece que lo sea Carrillo, también del Deportivo Aragón, ya que, al no ser ya sub-23, no podría volver a jugar con el filial en caso de hacerlo una vez con el primer equipo. A ambos los conoce bien Gabi, que ha contado con ellos durante la pretemporada.

Así que, salvo llegada inminente de un central (la del francés Pablo Martínez, con el que ha habido contactos, no se contempla, al menos, por ahora y Txema Indias busca ya otras opciones ante las dificultades puestas por el Alavés para dejar salir a Maras, el principal candidato), Pomares y Saidu apuntan a ser los elegidos para completar una defensa en la que, en principio, Juan Sebastián y Tasende formarán en los laterales, con el recién llegado Adrián Rodríguez (salvo que el segundo portero a fichar llegue en las próximas horas) bajo palos.

No será, en todo caso, una posición del todo ajena a los dos. Pomares ya ha actuado en alguna ocasión como central zurdo a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva, pero no era el caso del joven Saidu, de apenas 20 años, que nunca lo había hecho hasta que la carencia de efectivos del primer equipo llevó a Gabi a probar ahí con el marfileño. Y el resultado ha sido espectacular, hasta el punto de que desde el propio club se admite estar sorprendidos del rendimiento del ghanés, pieza clave en el Deportivo Aragón de Emilio Larraz.

De hecho, el club planea ejecutar la opción de compra que posee sobre el futbolista, que se encuentra cedido desde el Dansoman Wise ghanés. Hasta el 30 de junio dispone de tiempo el Zaragoza para abonar los 150.000 euros que, como avanzó este diario, convertirían a Saidu, la gran sensación de la pretemporada, en jugador en propiedad. De momento, la entidad, consciente de que tiene tiempo de sobra, no se plantea hacerlo de inmediato.