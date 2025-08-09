Pomares y Saidu, centrales de urgencia a una semana del comienzo de la competición
Radovanovic, por no arriesgar, el lesionado Keidi Bare, Aketxe, con molestias, y Valery, recién llegado, fuera de la convocatoria ante el Huesca
Hugo Franco
La alineación elegida por Gabi Fernández para afrontar el último amistoso de la pretemporada ha dejado varias sorpresas. La primera de ellas ha sido la elección de Obón, en detrimento de Poussin, en la portería. En la línea de defensas destaca que Saidu sigue siendo el elegido para ser central, pese a ser mediocentro y formará pareja junto a Pomares, otro que tendrá que jugar fuera de su posición natural. En los laterales no hay novedades y saltan Juan Sebastián y Tasende. El mediocampo lo forman Francho y Guti, en las bandas estarán Moyano y Paulino, en su debut, y la doble punta ante el Huesca la formarán Dani Gómez y Pau Sans.
El técnico ha decidido dejar fuera a cuatro jugadores del primer equipo para el último test de pretemporada. Lo más destacado es la ausencia de Radovanovic de la lista de convocados, pese a haberse recuperado de su lesión de tobillo sufrida en Tarazona. También se quedaron fuera Keidi Bare, que sigue lesionado de la rodilla, Ager Aketxe y el flamante último fichaje, Valery. En el caso del mediapunta vasco, su ausencia se debe a unas molestias musculares y el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper