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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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"Hacía décadas que no se pitaba a un futbolista como se pitó a Mbappé"
Roberto Gómez en Radio MARCA: "La verdad es que la pasada temporada hacía años y décadas que no se pitaba a un futbolista como se pitó a Mbappé en el Bernabéu. Su temporada pasada con el club blanco fue muy discreta"
"Lamine se merece el Balón de Oro más que Mbappé"
Roberto Gómez en 'La Tribu': "Lamine se merece el Balón de Oro más que Mbappé. El chaval lo argumenta perfectamente, que ha ganado una Liga y el Mundial. Viene de una lesión, participa y es un jugador importante"
"Lamine habla claro y dice su verdad"
Raúl Varela en 'La Tribu': "Lamine, como es habitual en él, y bien que nos gusta, habla claro y dice su verdad. Cree merecer más que nadie el trofeo. Mucho explicar que sin sus compañeros no son nadie, pero a la hora de la verdad solo ven un hueco en la vitrina de su casa para poner el premio".
"Barça o Madrid, uno de los dos ganará La Liga"
David Sánchez en Radio MARCA: "Barça o Madrid, uno de los dos ganará la competición. No es ninguna novedad ni tampoco va a ser ninguna sorpresa"
"Una temporada más de dos: del Barça y del Madrid"
David Sánchez en 'La Tribu': "Bienvenidos una temporada más, a una Liga de dos: del Barcelona y del Madrid, con el Atlético de Madrid de invitado. La diferencia cada temporada se amplía. Por mucho que se esfuerce La Liga y el resto de equipos, la diferencia va a más"
Victoria azulgrana
¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el FC Barcelona ganó al Levante por 4 a 2 en la jornada 5 de La Liga.
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