Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

"Lamine habla claro y dice su verdad"

Raúl Varela en 'La Tribu': "Lamine, como es habitual en él, y bien que nos gusta, habla claro y dice su verdad. Cree merecer más que nadie el trofeo. Mucho explicar que sin sus compañeros no son nadie, pero a la hora de la verdad solo ven un hueco en la vitrina de su casa para poner el premio".