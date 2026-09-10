Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Los jugadores del Barça celebran el gol de Gabriel Jesus

Los jugadores del Barça celebran el gol de Gabriel Jesus / Dani Barbeito

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Andrea Riera

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