Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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"El Barça está en un estado de ánimo estelar"
Antonio Sanz en Radio MARCA: "No me esperaba ni del Barça ni de ningún equipo empezar con tantos goles. Es una locura. Para mí, el Barça está en un estado de ánimo estelar. Hansi Flick les ha ayudado a estar así, y ese es el éxito de este club que vuela".
"Hansi Flick está convenciendo a los futbolistas"
Rulo Fuentes en Radio MARCA: "La plantilla del Barça ha subido de nivel respecto al año pasado. Hansi Flick está convenciendo a los futbolistas, y estos mismos creen en la idea del técnico. El equipo está volando tanto en lo técnico, en lo táctico como en lo físico".
"El Barça es el mejor equipo de Europa"
David Sánchez, en 'La Tribu': "Ves jugar al Barcelona y ves jugar al Madrid y parecen dos deportes diferentes. La gran pena para el equipo de Hansi Flick es que la Champions se gana en mayo y no en septiembre. Pero hoy se puede decir que el Barça es el mejor equipo de Europa y el equipo que más divierte".
"Raphinha sabe vivir a la sombra de Lamine Yamal"
Raúl Varela en Radio Marca: "Raphinha sabe vivir a la sombra de Lamine Yamal y es un líder indiscutible. Este barça vuela porque el que bate las alas se llama Raphinha".
"Raphinha, líder indiscutible "
Raúl Varela en 'La Tribu': "Raphinha, ese jugador que nadie entendía que el Barça se fijara en él cuando jugaba en el Leeds, está a punto de convertirse en el mejor jugador brasileño que ha pasado por el vestuario del Camp Nou, aunque compite con otros como Dani Alves, Ronaldinho, Rivaldo o Neymar".
Victoria azulgrana
¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el FC Barcelona ganó al Feyenoord por 5 a 1 en su primer partido de Champions League.
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