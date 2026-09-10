Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

"El Barça está en un estado de ánimo estelar"

Antonio Sanz en Radio MARCA: "No me esperaba ni del Barça ni de ningún equipo empezar con tantos goles. Es una locura. Para mí, el Barça está en un estado de ánimo estelar. Hansi Flick les ha ayudado a estar así, y ese es el éxito de este club que vuela".