Pochettino revela la bronca de su esposa por cambiar a Leo Messi con el PSG: "¡Mira la que has liado!"

En el año 2021 Leo Messi recaló en el PSG después de la imposibilidad de renovar con el FC Barcelona, pese a que su intención era la de completar su carrera en el Camp Nou, como comentó en la entrevista con SPORT de 2025 desde Miami. El 'GOAT' argentino, al menos, llegó a un vestuario dirigido por un entrenador argentino, Mauricio Pochettino, que había sido su rival cuando este empezaba y se hizo cargo del Espanyol entre 2009 y 2012.

Messi y Neymar se reencontraron en el PSG tras su periplo en el Barça, con resultado diferente. / ·

Pese a que pintaba realmente bien, el experimento nunca llegó a cuajar aún con una delantera de videojuego con el propio Leo, Mbappé y Neymar. De hecho, los inicios fueron complicados para el '10', que entonces vestía el '30', ya que además de una adaptación que demandó cierto tiempo, el entrenador le sustituyó en el minuto 75, en un partido de liga ante el Olympique de Lyon.

El técnico reconocía más tarde en rueda de prensa que se trataba de una decisión en pro del beneficio de todo el equipo, aunque Messi se mostró claramente contrariado en el momento en el que vio su dorsal en el cartelón electrónico.

Mauricio Pochettino, durante su presentación como nuevo seleccionador de Estados Unidos. / AP Photo/Adam Hunger

Incomprensión y críticas... de su mujer

Esa decisión no gustó nada a los aficionados parisinos, que criticaron con dureza a Pochettino, aunque lo tomó como un gaje más del oficio. Sin embargo, no esperaba que aquello llegara hasta su propia casa después de terminar el día, por parte de su mujer.

Ahora, en el pódcast 'High performance', el actual técnico de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 ha hablado sobre aquel momento complicado: "Las redes sociales te matan, porque hay aficionados argentinos, culés... todos decían que el entrenador no tiene ni idea", empieza explicando.

"Recuerdo llegar al hotel en el que vivía y mi mujer estaba en la cama. Fui al baño y al volver para ir a dormir, ella se paró a juzgarme con la mirada", continúa, a sabiendas de que lo siguiente no iban a ser palabras de cariño hacia su marido.

"Le pregunté si ocurría algo y me preguntó, '¿por qué...?'", apunta 'Poch', como le conocen ya en el país americano. "¿Por qué has sacado a Messi del partido? ¡Mira la que has montado, la has liado y ahora no podemos ni relajarnos!", reconoce que le criticó su propia esposa, ya que eso provocó una oleada de críticas que se hubiera ahorrado de haber mantenido a la estrella recientemente coronada como Mejor Jugador del Mundial en el césped.

Así, lo que en un inicio esperaba que fueran palabras de apoyo y comprensión tras un día duro, aunque finalmente el PSG terminó ganando el encuentro por 2 a 1 con un gol de Icardi en el descuento. Finalmente, tanto Pochettino como Messi salieron del PSG, en 2022 y 2023, respectivamente, tras una experiencia que no funcionó como esperaba ninguno de los implicados.